El fantasma de la pandemia: apareció una nueva variante de Covid en Estados Unidos y Reino Unido

A nivel nacional, el coronavirus que provocó la pandemia tiene una presencia "moderada", pero desde la CDC advirtieron que las variantes más recientes sumaron síntomas que antes no se tenían en cuenta: por ejemplo, un dolor de garganta que se siente "como una cuchilla", con pérdida de voz.

Que el síntoma se sienta "como una cuchilla" es un término "muy ilustrativo para describir el dolor de garganta, como si la misma estuviese cubierta por hojas de afeitar", señaló el dr. Aaron Glatt, titular del departamento de Medicina y jefe del área de Enfermedades Infecciosas del Mount Sinai South Nassau de Nueva York, en los Estados Unidos.

Stratus fue identificada en marzo de este año pero no fue sino hasta la llegada del otoño en el hemisferio norte que empezó a reemplazar a la NB.1.8.1, o Nimbus, como variante dominante del Covid-19.

Del otro lado del océano Atlántico, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informó que en una sola semana aumentó de 7,6% a 8,4% el índice de positividad por Covid-19 y el de internaciones hospitalarias subió de 2 a 2,73 por cada 100.000 habitantes.

El aumento de casos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos impulsó a las autoridades sanitarias a iniciar campañas para la vacunación contra el Covid-19 así como también para la vuelta al uso masivo de barbijos y tapabocas.

En el caso de la vacuna contra el coronavirus, de las cuales algunas marcas que fueron utilizadas en pandemia dejaron de fabricarse, las autoridades sugirieron que las personas que tengan más de 75 años o sean parte de un grupo de riesgo (incluidas embarazadas) deberían aplicarse una dosis.