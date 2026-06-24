El Gobierno argentino expresó su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos y ofreció asistencia
A través de comunicados de Oficina del Presidente y Cancillería, la Argentina lamentó los daños y derrumbes ocasionados por sismos en la franja norte costera.
El Gobierno de la República Argentina emitió sendos comunicados oficiales para manifestar su más profunda preocupación y solidaridad ante los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles 24 de junio la franja norte costera de Venezuela, afectando de manera severa a Caracas y a diversas ciudades del territorio bolivariano.
A través de un escrito difundido por la Oficina del Presidente, la administración nacional remarcó que se encuentra atenta a la evolución de la catástrofe —la cual provocó derrumbes e incalculables daños estructurales— y explicitó su total disposición para coordinar esfuerzos de asistencia.
“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, destaca el documento presidencial firmando por el jefe de Estado, poniendo en pausa las tensiones diplomáticas ante la urgencia humanitaria.
En el mismo sentido, el texto oficial transmitió el acompañamiento "con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población".
El comunicado de Cancillería y la asistencia a los argentinos en Venezuela
De forma simultánea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto emitió su propio Comunicado Oficial para ratificar el lamento profundo por las consecuencias de los eventos sísmicos.
Además de la solidaridad general, la Cancillería argentina sumó un apartado con recomendaciones directas y un protocolo de emergencia para los compatriotas que se encuentran en la zona afectada:
-
Indicaciones de seguridad: Se recomendó formalmente a todos los ciudadanos argentinos residentes en Venezuela seguir estrictamente las directivas de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, procesos de evacuación.
Canal de contacto: Se informó que aquellos ciudadanos argentinos que se hayan visto directamente afectados por los sismos, o necesiten reportar su estado, podrán comunicarse de inmediato con la Cancillería para informar su situación a través de las vías de correo electrónico institucionales habilitadas para emergencias consulares.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario