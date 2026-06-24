El Gobierno argentino expresó su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos y ofreció asistencia

El comunicado de Cancillería y la asistencia a los argentinos en Venezuela

De forma simultánea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto emitió su propio Comunicado Oficial para ratificar el lamento profundo por las consecuencias de los eventos sísmicos.

Además de la solidaridad general, la Cancillería argentina sumó un apartado con recomendaciones directas y un protocolo de emergencia para los compatriotas que se encuentran en la zona afectada: