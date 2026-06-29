"¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", escribió el presidente Santiago Peña en su cuenta oficial, acompañando el texto con una bandera de Paraguay en un posteo que en cuestión de segundos se volvió viral a nivel internacional.

image El Gobierno decretó un feriado sorpresivo para este martes 30 de junio por el Mundial 2026.

Paraguay festeja en el Mundial 2026

La decisión presidencial refleja el desahogo de un país que ingresó a los cruces directos como uno de los mejores terceros de la competencia, de la mano del estratega argentino Gustavo Alfaro.

Tras recuperarse de un arranque adverso en el torneo, el equipo guaraní dio el gran golpe del certamen al tumbar a una Alemania que llegaba como seria candidata al título y que buscaba redimirse de sus fracasos en Rusia y Qatar.

Con este histórico triunfo en el bolsillo y un país que este martes detendrá todas sus actividades laborales y educativas para continuar con las celebraciones, la delegación paraguaya ya pone la mira en su próximo objetivo en los octavos de final, donde espera el vencedor del cruce entre Francia y Suecia.