El Gobierno decretó un feriado sorpresivo para este martes 30 de junio por el Mundial 2026
"Feriado, carajo", lanzó el presidente Santiago Peña tras la histórica eliminación de Alemania a manos de Paraguay en la Copa del Mundo.
La hazaña de la selección de Paraguay frente a Alemania en el Mundial 2026 ya se transformó en una de las páginas más doradas en la historia del deporte guaraní, y como se espera una noche llena de festejos, el Gobierno de ese país decidió otorgar un feriado especial.
Luego de una resistencia heroica y una dramática definición por penales, la Albirroja dejó en el camino al gigante europeo para meterse de lleno en los octavos de final. El impacto de la victoria fue tan grande que traspasó las fronteras de las canchas y paralizó por completo al país.
Feriado en Paraguay para festejar el triunfo en el Mundial 2026
Pocos minutos después del penal definitivo que selló la clasificación paraguaya, el propio presidente de la Nación, Santiago Peña, canalizó la euforia popular y anunció una medida excepcional a través de sus canales oficiales: este martes 30 de junio será feriado nacional en todo el territorio de Paraguay.
El mandatario paraguayo, que siguió el minuto a minuto del encuentro con el mismo nerviosismo que los millones de hinchas en las calles de Asunción y el resto del país, recurrió a sus redes sociales oficiales para desatar el festejo gubernamental con un fuerte tinte patriótico y un tono descontracturado que sintonizó de inmediato con el pueblo.
"¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", escribió el presidente Santiago Peña en su cuenta oficial, acompañando el texto con una bandera de Paraguay en un posteo que en cuestión de segundos se volvió viral a nivel internacional.
Paraguay festeja en el Mundial 2026
La decisión presidencial refleja el desahogo de un país que ingresó a los cruces directos como uno de los mejores terceros de la competencia, de la mano del estratega argentino Gustavo Alfaro.
Tras recuperarse de un arranque adverso en el torneo, el equipo guaraní dio el gran golpe del certamen al tumbar a una Alemania que llegaba como seria candidata al título y que buscaba redimirse de sus fracasos en Rusia y Qatar.
Con este histórico triunfo en el bolsillo y un país que este martes detendrá todas sus actividades laborales y educativas para continuar con las celebraciones, la delegación paraguaya ya pone la mira en su próximo objetivo en los octavos de final, donde espera el vencedor del cruce entre Francia y Suecia.
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