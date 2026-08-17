El Gobierno firmó el Decreto 1606/2024 y hay feriado con fin de semana largo por el Primer Pueblo Patrio
El 21 de agosto habrá un nuevo feriado para conmemorar la fundación de Dolores. Ideal para disfrutar de una escapada de relax en el complejo termal.
A través del Decreto 1606/2024, las autoridades municipales oficializaron un nuevo feriado local para el próximo 21 de agosto. Esta esperada jornada no laborable permitirá a los trabajadores de la administración pública celebrar un nuevo aniversario de la histórica fundación de la ciudad, conocida popularmente como el Primer Pueblo Patrio.
Relax y turismo en la ciudad de Dolores
La medida oficial, amparada por la Resolución Nº 370/2024 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, declara el asueto para el personal de la Municipalidad, garantizando únicamente el funcionamiento y las guardias de los servicios esenciales.
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Para los habitantes y visitantes, este día libre representa una oportunidad inmejorable para disfrutar del complejo turístico local, famoso por sus cálidas aguas termales. El predio cuenta con diversas piletas de aguas dulces y saladas que ofrecen un entorno inigualable de descanso y bienestar para cortar con la rutina del invierno.
Además de sus atracciones relajantes, la ciudad invita a recorrer su rico patrimonio arquitectónico, consolidándose como un destino ideal que combina historia y naturaleza al ser el primer poblado surgido tras la Declaración de la Independencia.
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