La decisión del Gobierno con el próximo feriado para que falten casi 60 días para un fin de semana largo

Feriados: qué se conmemora el 12 de octubre

La gestión actual deja atrás el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, una nomenclatura que había sido establecida y utilizada ininterrumpidamente desde 2010 hasta 2023; y desde el 2024 volvió a utilizarse la nomenclatura de "Día de la Raza".

Ya durante el primer año de gestión libertaria, las cuentas oficiales del Ejecutivo en redes sociales habían anticipado esta línea conceptual al reivindicar la fecha como la conmemoración de "la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano".

La decisión oficial fue repudiada de inmediato por diversos sectores sociales y académicos, que interpretaron la medida como "un retroceso en materia de derechos" y "un gesto de negacionismo" frente a la matriz pluri y multicultural que compone la identidad argentina.