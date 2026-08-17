La decisión del Gobierno con el próximo feriado para que falten casi 60 días para un fin de semana largo
Tras un agosto y un septiembre completamente desprovistos de feriados nacionales, el descanso llegará recién en el décimo mes del año.
El ritmo de la rutina anual se adentra en un extenso tramo sin pausas oficiales en el calendario. Con el mes de agosto transitando sus últimas semanas y un mes de septiembre que no contará con ningún feriado nacional en su haber, los ciudadanos deberán aguardar varias semanas para volver a disfrutar de un fin de semana extra largo.
En este escenario, el próximo descanso oficial en el calendario oficial está fijado para el mes de octubre. Si bien la fecha conmemorativa históricamente trasladable cae este año en día lunes (12 de octubre), desde el Ejecutivo se confirmó que la jornada se mantendrá inamovible en su día original.
De esta manera, el Gobierno de Javier Milei decidió mantener el feriado el día lunes y que se forme un descanso extendido.
La medida garantizará la conformación de un fin de semana largo de tres días consecutivos —abarcando sábado 10, domingo 11 y el lunes 12 de octubre—, ofreciendo una ventana propicia para el descanso, el turismo interno y el movimiento recreativo en todo el país tras una prolongada sequía de asuetos nacionales.
Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo
Teniendo en cuenta que no hay más feriados en agosto ni tampoco en septiembre, desde el 17 de agosto hasta el 12 de octubre habrá que esperar unos 56 días para el próximo asueto de carácter nacional.
Feriados: qué se conmemora el 12 de octubre
La gestión actual deja atrás el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, una nomenclatura que había sido establecida y utilizada ininterrumpidamente desde 2010 hasta 2023; y desde el 2024 volvió a utilizarse la nomenclatura de "Día de la Raza".
Ya durante el primer año de gestión libertaria, las cuentas oficiales del Ejecutivo en redes sociales habían anticipado esta línea conceptual al reivindicar la fecha como la conmemoración de "la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano".
La decisión oficial fue repudiada de inmediato por diversos sectores sociales y académicos, que interpretaron la medida como "un retroceso en materia de derechos" y "un gesto de negacionismo" frente a la matriz pluri y multicultural que compone la identidad argentina.
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