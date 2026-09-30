El Gobierno de Israel asegura que el incidente del avión de FlyDubai se trató de un atentado terrorista
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó que "un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".
Horas después de que un vuelo de FlyDubai aterrizara de emergencia en Arabia Saudita debido a un incidente entre sus pilotos, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó que "un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".
"¡Gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel!", señaló el funcionario en su perfil de X, donde aprovechó el episodio para remarcar: "Israel ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos dos años y medio, pero no se puede detener y debemos continuar hasta la resolución absoluta en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria".
"La concepción ingenua de que nuestros enemigos aman la vida y hay que compadecerlos recibió esta mañana un recordatorio adicional en la forma de un terrorista que planeaba estrellar un avión y asesinar a los 180 israelíes que iban a bordo. El terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra", sentenció.
Las declaraciones de Ben Gvir surgieron poco después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmara que "el incidente" ya estaba "bajo control" y que los 174 pasajeros -incluidos 27 menores de edad- y que ya se trabajaba en "el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes".
Flydubai informó que el vuelo FZ 1073, que debía cubrir la ruta entre Dubai y el Aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, "tuvo un incidente en vuelo” y que “el aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos".
Pasado el shock inicial trascendió que habría habido un incidente en la cabina de vuelo del avión, específicamente entre el piloto y el copiloto.
Las autoridades competentes aún investigan el caso, pero medios israelíes informaron que algunos pasajeros del vuelo intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado.
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