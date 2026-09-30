Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita por una pelea entre los pilotos

"El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Las hipótesis de la pelea

Medios israelíes informaron de una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave.

Dichos medios, que citan fuentes anónimas, informaron de que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado. También difundieron una fotografía en la que uno de ellos aparecía con la camiseta cubierta de sangre.

De acuerdo con el testimonio de un pasajero al diario israelí Jerusalem Post, el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro en pleno vuelo.

Un funcionario israelí, informó este mismo medio, planteó la hipótesis de que el copiloto habría atacado al piloto con la intención de secuestrar la nave y que algunos de los 100 pasajeros a bordo lo redujeron.

a versión del intento de suicidio

Pasajeros del avión dijeron por teléfono al Canal 12 de Israel que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí.

El mismo canal afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.

“El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.

Un tercer funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. En los últimos días, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha advertido sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas.