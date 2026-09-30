Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita por una pelea entre los pilotos
El vuelo FZ1073 de Flydubai iba al aeropuerto Ben Gurion, pero se desvió a la ciudad árabe de Tabuk tras un ataque con cuchillo en la cabina perpetrado por uno de los pilotos contra el otro.
Un avión de Flydubai que volaba de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel realizó el miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un incidente a bordo que involucró a los pilotos, lo que provocó una alerta de seguridad en Israel y el despliegue de aviones de combate.
El vuelo FZ1073, que se dirigía al aeropuerto Ben Gurion, fue desviado hacia territorio saudí y aterrizó en Tabuk. La aerolínea informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que sus equipos trabajan con las autoridades para determinar las circunstancias del episodio. En el avión viajaban 174 pasajeros, entre ellos 27 nenes, según el medio israelí Ynet.
"Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes", añadió la compañía aérea.
Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto (unos 5 mil metros), antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.
Israel dijo poco después que estaba organizando el regreso seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita.
"El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Las hipótesis de la pelea
Medios israelíes informaron de una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave.
Dichos medios, que citan fuentes anónimas, informaron de que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado. También difundieron una fotografía en la que uno de ellos aparecía con la camiseta cubierta de sangre.
De acuerdo con el testimonio de un pasajero al diario israelí Jerusalem Post, el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro en pleno vuelo.
Un funcionario israelí, informó este mismo medio, planteó la hipótesis de que el copiloto habría atacado al piloto con la intención de secuestrar la nave y que algunos de los 100 pasajeros a bordo lo redujeron.
a versión del intento de suicidio
Pasajeros del avión dijeron por teléfono al Canal 12 de Israel que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí.
El mismo canal afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.
“El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.
Un tercer funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. En los últimos días, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha advertido sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas.
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