Terremoto en Afganistán: más de 800 muertos y casi 3000 heridos

En Kunar se informaron 610 fallecidos,1.300 personas heridas y numerosas viviendas destruidas; mientras que en Nangarhar, se registraron 12 muertos, 255 heridos y decenas de casas dañadas, según indicó el portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani.

En tanto, en la provincia de Laghman se registraron 58 heridos y en la de Nuristán cuatro heridos.

Equipos de seguridad, médicos, transporte, alimentos y apoyo intensificaron sus esfuerzos para proporcionar ayuda integral e inmediata a los afectados por el desastre.

Varias imágenes captadas en el lugar del desastre mostraban a los rescatistas y a los propios sobrevivientes tratando de rescatar a las personas heridas de entre los escombros, cavando directamente con sus manos.

Luego del terremoto, el gobierno afgano envió a un equipo de helicópteros para colaborar con el rescate y el traslado de los heridos.

En ese sentido, brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública se desplazaron a la zona para evacuar por vía aérea a los heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, informó el medio local TOLOnews.

El portavoz Zabihullah Mujahid aclaró en una conferencia de prensa este lunes que las cifras de fallecidos y heridos por el sismo son estimaciones iniciales y que probablemente aumenten a medida que avancen las tareas en la zona.