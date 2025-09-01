Terremoto en Afganistán: más de 800 muertos y casi 3000 heridos
El movimiento telúrico de magnitud 6 que sacudió el este del país, donde varias aldeas quedaron reducidas a escombros.
Un terremoto de magnitud 6,0 afectó el domingo a Afganistán, provocando la muerte de al menos 812 personas e hiriendo a otras 2.817, según cifras proporcionadas este lunes por el gobierno afgano. El sismo, que afectó principalmente al este del país, provocó que varias aldeas quedaran reducidas a escombros.
El movimiento telúrico se registró a las 23:47 hora local del domingo y epicentro se registró a 27 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Según se detalló, tuvo una profundidad de solo ocho kilómetros.
El terremoto afectó principalmente a las provincias de Kunar y Nangarhar.
En Kunar se informaron 610 fallecidos,1.300 personas heridas y numerosas viviendas destruidas; mientras que en Nangarhar, se registraron 12 muertos, 255 heridos y decenas de casas dañadas, según indicó el portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani.
En tanto, en la provincia de Laghman se registraron 58 heridos y en la de Nuristán cuatro heridos.
Equipos de seguridad, médicos, transporte, alimentos y apoyo intensificaron sus esfuerzos para proporcionar ayuda integral e inmediata a los afectados por el desastre.
Varias imágenes captadas en el lugar del desastre mostraban a los rescatistas y a los propios sobrevivientes tratando de rescatar a las personas heridas de entre los escombros, cavando directamente con sus manos.
Luego del terremoto, el gobierno afgano envió a un equipo de helicópteros para colaborar con el rescate y el traslado de los heridos.
En ese sentido, brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública se desplazaron a la zona para evacuar por vía aérea a los heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar, informó el medio local TOLOnews.
El portavoz Zabihullah Mujahid aclaró en una conferencia de prensa este lunes que las cifras de fallecidos y heridos por el sismo son estimaciones iniciales y que probablemente aumenten a medida que avancen las tareas en la zona.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario