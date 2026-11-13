Un incendio de grandes proporciones destruyó el principal shopping de Colonia

Un incendio de grandes proporciones causó pérdidas totales en el shopping de Colonia.

Bomberos trabajó durante toda la noche con efectivos de distintos destacamentos del departamento de Colonia y refuerzos provenientes de Montevideo. Las tareas se organizaron desde diferentes frentes para intentar contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas del complejo.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, informó el jueves que el incendio estaba controlado, pero todavía no extinguido. La diferencia es importante: aunque las llamas principales habían sido contenidas, persistían focos calientes que requerían remoción de escombros, retiro de materiales combustibles y tareas de enfriamiento.

Además, advirtió sobre el peligro que representa el estado de la estructura. Parte de las vigas y columnas presentaba riesgo de derrumbe, por lo que los trabajos debían realizarse con precauciones especiales. El techo y algunas paredes habían colapsado durante la noche. Bomberos también explicó que la construcción liviana del edificio y la presencia de un alto porcentaje de isopanel favorecieron la propagación del fuego. El operativo logró, sin embargo, evitar que las llamas alcanzaran los depósitos de empresas de envíos ubicados en predios linderos y que avanzaran sobre el sector de los cines y la plaza de comidas.

Las tareas de remoción y enfriamiento continuarían durante el jueves y el viernes. Por el estado de la estructura, el ingreso y la intervención en el lugar requieren medidas de seguridad específicas.

Un incendio de grandes proporciones causó pérdidas totales en el shopping de Colonia.

Qué pasará con los trabajadores y los comercios

La reconstrucción no es el único desafío que dejó el incendio. El cierre del centro comercial afecta a los trabajadores de los locales, a los comerciantes y a las personas que dependen de la actividad del establecimiento.

Según la información difundida por el gerente Juan Manuel Torres, el shopping cuenta con unos 50 locales y más de 300 trabajadores vinculados a su funcionamiento, entre empleos directos e indirectos. En otras estimaciones difundidas tras el anuncio de Lecueder, la cifra de personas afectadas ronda las 350.

El empresario afirmó que ya se están estudiando medidas para acompañar al personal durante los próximos meses. El objetivo es encontrar alternativas que permitan mitigar el impacto económico mientras se define cómo avanzará la reconstrucción. "Se están estudiando medidas para que el personal tenga cómo pasar los próximos meses de forma más fácil", explicó Lecueder. También destacó que el shopping es una fuente de trabajo para numerosas personas y que la intención es preservar esa actividad.

El intendente Rodríguez, por su parte, expresó su respaldo a la reconstrucción y señaló que la recuperación del centro comercial será importante para la ciudad y para las fuentes laborales vinculadas a su funcionamiento.