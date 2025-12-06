La millonaria multa en euros que Elon Musk debe pagar a la CE por X
La red social de Elon Musk, X, fue multada el viernes con 120 millones de euros (US$ 140 millones) por reguladores tecnológicos de la Unión Europea por violar las normas de contenido en línea.
La sanción contra la red es la primera bajo una legislación histórica que probablemente provocará la molestia del Gobierno de Estados Unidos.
Los reguladores de la UE señalaron que las infracciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por parte de X incluyeron el diseño engañoso de su marca azul de verificación para cuentas verificadas, la falta de transparencia en su repositorio de publicidad y la negativa a proporcionar a los investigadores acceso a datos públicos.
El endurecimiento de la UE contra las grandes empresas tecnológicas, para garantizar que competidores más pequeños puedan participar y que los consumidores tengan más opciones, ha sido criticado por el Gobierno de Trump, que afirma que se dirige a empresas estadounidenses y censura a ciudadanos de ese país.
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, afirmó que sus leyes no se dirigen a ninguna nacionalidad en particular y que solo está defendiendo sus estándares digitales y democráticos, que suelen servir de referencia para el resto del mundo.
Después de trascendida la noticia, Musk emitió una serie de publicaciones entre la noche del viernes y el sábado en durante la mañana, en las que criticó a la UE, pidiendo la "abolición" del bloque.
"La soberanía (debe) ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a su gente", escribió Musk en su cuenta de X.
El peculiar baile del robot de Tesla para celebrar el respaldo de los accionistas a Elon Musk
Elon Musk obtuvo el jueves el respaldo mayoritario de los accionistas de Tesla para crear un paquete de compensación que podría alcanzar hasta 1 billón de dólares (es decir un millón de millones) en acciones de la compañía, una cifra sin precedentes en la historia corporativa. Y lo celebró bailando junto a robots, una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
La votación, celebrada en la fábrica de Tesla en Austin, Texas, reunió a cientos de inversores que, tras conocerse el resultado, corearon el nombre de Musk en un ambiente de entusiasmo marcado por la presencia de robots Optimus en el escenario.
Precisamente uno de estos robots, desarrollados por Tesla, protagonizó una particular escena junto con Musk, quien trataba de imitar sus movimientos a modo de celebración.
El paquete aprobado no implica que Musk reciba de inmediato la totalidad de la suma ni un salario convencional. La estructura del plan contempla hasta 12 tramos de acciones, cada uno vinculado al cumplimiento de metas específicas. Estas metas abarcan objetivos operativos, de beneficios ajustados y de capitalización bursátil.
Por ejemplo, Tesla, que actualmente cuenta con una valoración de mercado cercana a 1,5 billones de dólares, deberá incrementar de forma sostenida ese valor hasta alcanzar los 8,5 billones de dólares en el plazo de una década para que Musk pueda acceder a la totalidad de la compensación.
Para que el director ejecutivo reciba cada tramo de acciones, la empresa debe superar hitos exigentes, aunque algunos de ellos retoman promesas que Musk ha formulado en años anteriores. El plan no solo busca recompensar el desempeño financiero, sino también consolidar el control accionario de Musk sobre Tesla. Actualmente, el empresario posee alrededor del 15% de las acciones, pero manifestó en reiteradas ocasiones que aspira a elevar su participación hasta el 25%.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario