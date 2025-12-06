La millonaria multa en euros que Elon Musk debe pagar a la CE por X

"La soberanía (debe) ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a su gente", escribió Musk en su cuenta de X.

El peculiar baile del robot de Tesla para celebrar el respaldo de los accionistas a Elon Musk

Elon Musk obtuvo el jueves el respaldo mayoritario de los accionistas de Tesla para crear un paquete de compensación que podría alcanzar hasta 1 billón de dólares (es decir un millón de millones) en acciones de la compañía, una cifra sin precedentes en la historia corporativa. Y lo celebró bailando junto a robots, una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La votación, celebrada en la fábrica de Tesla en Austin, Texas, reunió a cientos de inversores que, tras conocerse el resultado, corearon el nombre de Musk en un ambiente de entusiasmo marcado por la presencia de robots Optimus en el escenario.

Precisamente uno de estos robots, desarrollados por Tesla, protagonizó una particular escena junto con Musk, quien trataba de imitar sus movimientos a modo de celebración.

elon musk robot optimus

El paquete aprobado no implica que Musk reciba de inmediato la totalidad de la suma ni un salario convencional. La estructura del plan contempla hasta 12 tramos de acciones, cada uno vinculado al cumplimiento de metas específicas. Estas metas abarcan objetivos operativos, de beneficios ajustados y de capitalización bursátil.

Por ejemplo, Tesla, que actualmente cuenta con una valoración de mercado cercana a 1,5 billones de dólares, deberá incrementar de forma sostenida ese valor hasta alcanzar los 8,5 billones de dólares en el plazo de una década para que Musk pueda acceder a la totalidad de la compensación.

Para que el director ejecutivo reciba cada tramo de acciones, la empresa debe superar hitos exigentes, aunque algunos de ellos retoman promesas que Musk ha formulado en años anteriores. El plan no solo busca recompensar el desempeño financiero, sino también consolidar el control accionario de Musk sobre Tesla. Actualmente, el empresario posee alrededor del 15% de las acciones, pero manifestó en reiteradas ocasiones que aspira a elevar su participación hasta el 25%.