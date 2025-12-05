Viral: una mujer se descompuso, pidió ayuda y terminó dando a luz en un comercio de Brasil

Se trata de Ronald José Salvador Montenegro, un reconocido líder cultural de 55 años, que presidía el Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes y era una figura apreciada por su contribución a las tradiciones locales.

El video del accidente que terminó con la vida de Ronald

El clip que circula en las redes sociales proviene de las cámaras de seguridad del centro deportivo, que captaron el instante en que la barra impacta en el tórax del hombre que perdió la vida. Aunque el personal del gimnasio intervino de inmediato y la víctima fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos (UPA), Ronald no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas.

brasil muerte en el gimnasio

La Policía Civil de Pernambuco ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Aunque el caso se está tratando preliminarmente como una muerte accidental, las autoridades están realizando pericias sobre el equipo y el desarrollo de la rutina de entrenamiento.