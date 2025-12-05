Viral: una mujer se descompuso, pidió ayuda y terminó dando a luz en un comercio de Brasil
El video del momento en que nace el bebé no tardó en viralizarse y en generar asombro: las empleadas de la tienda no dudaron en convertirse en "parteras".
Un video que muestra a una mujer dando a luz en un comercio de Recife, en Pernambuco, Brasil, se volvió viral en las últimas horas, despertando asombro en los internautas de las distintas redes sociales, por las impresionantes imágenes que captó la cámara de seguridad.
Lo cierto es que una chica se encontraba con su panza gigante haciendo compras en una tienda cuando, de repente, comenzó a sentirse mal y pidió ayuda. De inmediato, fue asistida por las empleadas del local que, rápidamente, debieron convertirse en parteras.
El clip que circula en las redes sociales muestra el momento exacto en que nace el bebé, que pesó 3.360 kilogramos. Saludable, el niño fue puesto en los brazos de su mamá y no demoró en recorrer el mundo a través de las redes sociales que todo lo intensifican.
Tragedia en un gimnasio de Brasil: un hombre murió luego de que se le cayera encima una barra con peso
En las últimas horas, trascendió la muerte de un hombre que se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio de la ciudad de Olinda, en Pernambuco, Brasil. En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales se puede ver cómo una barra cargada de peso se desprende de su soporte y golpea violentamente en el pecho a la víctima.
Se trata de Ronald José Salvador Montenegro, un reconocido líder cultural de 55 años, que presidía el Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes y era una figura apreciada por su contribución a las tradiciones locales.
El video del accidente que terminó con la vida de Ronald
El clip que circula en las redes sociales proviene de las cámaras de seguridad del centro deportivo, que captaron el instante en que la barra impacta en el tórax del hombre que perdió la vida. Aunque el personal del gimnasio intervino de inmediato y la víctima fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos (UPA), Ronald no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas.
La Policía Civil de Pernambuco ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Aunque el caso se está tratando preliminarmente como una muerte accidental, las autoridades están realizando pericias sobre el equipo y el desarrollo de la rutina de entrenamiento.
