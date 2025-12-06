Venezuela: murió en El Helicoide Alfredo Díaz, dirigente opositor
El dirigente opositor falleció este sábado en el cuestionado centro de detención caraqueño, según confirmó por redes sociales la exembajadora Elisa Trotta.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y dirigente opositor venezolano, murió este sábado mientras permanecía detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide, en Caracas. La información fue confirmada por su familia y por distintas organizaciones que realizan seguimiento a la situación de los detenidos en el país.
De acuerdo con los primeros reportes, los allegados de Díaz fueron notificados en horas de la tarde, aunque aún no se difundió un parte oficial que detalle la causa del fallecimiento. Su esposa, Leynys Malavé, informó que no recibió documentación médica ni pudo acceder al cuerpo, por lo que solicitó explicaciones formales a las autoridades. Hasta el momento, voceros del Sebin o del Gobierno nacional no brindaron una versión pública sobre lo ocurrido.
Díaz había sido detenido en noviembre de 2024 y se encontraba bajo proceso judicial desde entonces. Según organizaciones de derechos humanos, durante su reclusión había tenido acceso restringido a visitas y comunicaciones, mientras su defensa aseguraba que había solicitado evaluaciones médicas en reiteradas oportunidades. Ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente.
Tras conocerse la noticia, ONG y dirigentes políticos pidieron esclarecer las circunstancias del fallecimiento y reclamaron la publicación de información médica y judicial que permita reconstruir lo sucedido en las horas previas a la notificación. En paralelo, distintos organismos solicitaron que el caso sea investigado por instancias independientes para establecer responsabilidades y determinar si se cumplieron los protocolos de resguardo dentro del centro de detención.
A la espera de precisiones oficiales, la muerte de Díaz generó una serie de reacciones internas y externas que mantuvieron la atención sobre las condiciones de detención en El Helicoide. El entorno del exgobernador quedó a la espera de la entrega del cuerpo y de los informes que permitan establecer cuándo y cómo se produjo el fallecimiento.
