Venezuela: murió en El Helicoide Alfredo Díaz, dirigente opositor

De acuerdo con los primeros reportes, los allegados de Díaz fueron notificados en horas de la tarde, aunque aún no se difundió un parte oficial que detalle la causa del fallecimiento. Su esposa, Leynys Malavé, informó que no recibió documentación médica ni pudo acceder al cuerpo, por lo que solicitó explicaciones formales a las autoridades. Hasta el momento, voceros del Sebin o del Gobierno nacional no brindaron una versión pública sobre lo ocurrido.