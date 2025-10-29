El huracán Melissa toca a Cuba tras su paso por Jamaica: "Riesgo para la vida"

huracan melissa

Elprimer ministro del país, Andrew Holness, lamentó en su cuenta de Facebook que la isla "ha sido devastada por el huracán 'Melissa'", aunque ha mostrado su esperanza de "reconstruir y hacerlo aún mejor que antes".

"Esta noche animo a los jamaicanos a tener esperanza", afirmó en un mensaje en el que admitió que muchos de sus ciudadanos "se sienten desanimados" y "es posible que sus hogares hayan sufrido daños o hayan quedado destruidos y que sus comunidades y pueblos ya no sean los mismos". "Nos estamos movilizando rápidamente para iniciar las labores de socorro y recuperación, y estaremos con ustedes en cada paso del camino", les ha prometido.

Horas antes, declaró el país entero como "zona catastrófica" por el paso del huracán 'Melissa', después de que se hayan dado a conocer los primeros daños por el paso del ciclón, que ha afectado a al menos cuatro importantes hospitales.

Más de 735.000 personas fueron evacuadas en Cuba

Mientras tanto, Cuba ha empezado a registrar los primeros daños provocados por la llegada de Melissa al suroeste de la isla, mientras que "más de 735.000" personas han sido evacuadas en el país de manera preventiva, según afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X.

El poderoso huracán tocó tierra en los alrededores de la provincia de Santiago de Cuba, al sureste de la isla, en horas de la madrugada de este miércoles con categoría 3 y unos vientos "sostenidos" de hasta 193 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque el fenómeno se ha debilitado, el NHC ha advertido que la situación sigue siendo "extremadamente peligrosa" y supone "un riesgo para la vida".