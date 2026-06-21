"El León y el Tigre": Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en Colombia
El libertario saludó al flamante nuevo presidente de Colombia, tras conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral.
A través de sus redes sociales, el presidente argentino, Javier Milei, envió un mensaje de felicitación, con referencias a sus particulares apodos, al mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado argentino celebró el triunfo del candidato conservador y destacó el rumbo político adoptado por el electorado colombiano.
Bajo el encabezado "EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!", Milei calificó la victoria de De La Espriella como "histórica" y ponderó las propuestas de campaña que marcaron la agenda del empresario de derecha.
"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", expresó el mandatario en su publicación.
Para finalizar, el presidente argentino vinculó el resultado de los comicios en Colombia con el escenario político de la región y cerró con su habitual frase de cabecera: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".
Los resultados del balotaje en Colombia en el que se impuso Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella superó por una mínima ventaja a Iván Cepeda en el balotaje presidencial en Colombia y es el nuevo presidente electo.
Con el 99,91% escrutado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato conservador Abelardo De La Espriella se impone en la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 49,65% de los votos. Su rival, el aspirante oficialista de izquierda Iván Cepeda, lo sigue de cerca con el 48,70%.
En términos de sufragios absolutos, el empresario de derecha alcanza los 12.950.642 votos, frente a los 12.702.592 consolidados por el dirigente de izquierda.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario