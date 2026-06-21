"El León y el Tigre": Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en Colombia

Para finalizar, el presidente argentino vinculó el resultado de los comicios en Colombia con el escenario político de la región y cerró con su habitual frase de cabecera: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Los resultados del balotaje en Colombia en el que se impuso Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella superó por una mínima ventaja a Iván Cepeda en el balotaje presidencial en Colombia y es el nuevo presidente electo.

Con el 99,91% escrutado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato conservador Abelardo De La Espriella se impone en la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 49,65% de los votos. Su rival, el aspirante oficialista de izquierda Iván Cepeda, lo sigue de cerca con el 48,70%.

En términos de sufragios absolutos, el empresario de derecha alcanza los 12.950.642 votos, frente a los 12.702.592 consolidados por el dirigente de izquierda.