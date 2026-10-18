El papa León XIV confesó cómo lo hace sentir la enfermedad: ¿qué dijo?
El Pontífice dado de alta ayer del Policlínico Gemelli ya se presentó frente a los fieles y al término del rezo dominical expresó sinceramente cómo se siente.
El Pontífice, dado de alta ayer del Policlínico Gemelli tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, ya brindó normalmente su rezo dominical habitual. León XIV expresó un sentido agradecimiento al personal del hospital y reflexionó sobre cómo vive esta nueva situación: “Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan una enfermedad o una situación de discapacidad”-
“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó el Papa, quien también reconoció especialmente la labor de los médicos, enfermeros y trabajadores del Policlínico Gemelli, donde fue operado. Luego añadió: “Una vez superada esta delicada fase —como saben— ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”
El cirujano de León XIV avala el viaje a Sudamérica: "No hay motivos clínicos para no realizarlo"
El profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó a León XIV del pulmón el martes 13 de octubre, declaró en una entrevista concedida a los medios vaticanos que, desde el punto de vista médico, el Pontífice puede afrontar el exigente viaje a América Latina previsto del 6 al 17 de noviembre. "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje", afirmó. Margaritora es catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
Consultado sobre el estado de León XIV, el especialista señaló que, al momento del alta hospitalaria, el Papa presentaba condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre resultaban completamente normales y la función cardíaca estaba en orden. La reexpansión del pulmón después de la intervención sigue los plazos previstos habitualmente. En términos generales, su estado es bueno. El Pontífice "ha sido un paciente ideal", agregó.
Respecto al descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar, Margaritora explicó que fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia. Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto resulta bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares. Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto. El cirujano también confesó haber vivido "una emoción íntima que no consigo describir", aunque calificó la intervención como rutinaria. Aún se necesitan diez días para la recuperación completa.
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