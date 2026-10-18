El papa León XIV confesó cómo lo hace sentir la enfermedad: ¿qué dijo?

Respecto al descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar, Margaritora explicó que fue absolutamente fortuito, como, por desgracia, sucede con frecuencia. Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. Esto resulta bastante normal, porque cuando se realizan pruebas radiológicas del abdomen, dado que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas, normalmente se visualizan las bases pulmonares. Pero, desde luego, si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto. El cirujano también confesó haber vivido "una emoción íntima que no consigo describir", aunque calificó la intervención como rutinaria. Aún se necesitan diez días para la recuperación completa.