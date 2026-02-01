El Papa León XIV llamó a un "diálogo sincero y eficaz" entre Cuba y Estados Unidos
El Papa León XIV pidió evitar la violencia entre Estados Unidos a Cuba. También abogó por "tregua" ante los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026.
El Papa León XIV manifestó este domingo su "gran inquietud" por el "aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos". Durante el Ángelus, el primer pontífice estadounidense se unió al mensaje de los obispos cubanos e invitó a un "diálogo sincero y eficaz" para evitar la violencia y cualquier acción que incremente el sufrimiento del pueblo.
La escalada del conflicto tras la caída de Maduro
El llamado del Vaticano llega en un contexto crítico luego de que el presidente Donald Trump multiplicara sus amenazas contra La Habana tras la redada de principios de enero en Caracas, operativo que condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.
Trump firmó recientemente un decreto por el cual Estados Unidos podría imponer aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, asegurando que Cuba representa una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional. "¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!", advirtió el mandatario.
Tregua Olímpica por Milán Cortina 2026
Por otro lado, a pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, que se desarrollarán del 6 al 22 de febrero, el Papa pidió retomar la "antiquísima costumbre" de la tregua olímpica.
"Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo", expresó León XIV, destacando que estos eventos deportivos reavivan la esperanza de un mundo en paz.
Finalmente, el Pontífice rezó por las víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de la República Democrática del Congo, por los afectados por las tormentas en Portugal y el sur de Italia, y por las poblaciones de Mozambique golpeadas por las inundaciones.
