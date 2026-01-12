El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Días atrás el diario estadounidense The Washington Post informó que la Santa Sede habría intentado negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano Nicolás Maduro antes de su captura.

El diario habló de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa.Parolín, quien fue nuncio en Venezuela y llegó a conocer profundamente la política de ese país, interpeló a la administración Trump para frenar el avance militar.

Según los documentos gubernamentales, el Vaticano admitía que Maduro debía dejar el poder tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, pero instaba a ofrecerle una “salida dorada” para garantizar su seguridad y la estabilidad regional.

La mediación vaticana sugería que el presidente Vladimir Putin estaba dispuesto a otorgar asilo y protección a Maduro. En tanto, la propuesta implicaba que el líder chavista pudiera conservar su patrimonio y retirarse a Rusia, Qatar o Turquía bajo garantías internacionales de seguridad.

La investigación también señala que el secretario de Estado del Vaticano le reveló al embajador estadounidense que Maduro habría estado dispuesto a dimitir voluntariamente tras los comicios. Sin embargo, Diosdado Cabello lo convenció de que hacerlo le costaría la vida.

En la reunión, también se mencionó el “rumor” de que Moscú estaba dispuesto a abandonar su apoyo a Venezuela si lograba condiciones favorables en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.

Tras la filtración de este encuentro, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado donde expresó su decepción por la revelación de conversaciones confidenciales que, según alegan, no reflejan con total precisión el contenido del encuentro.