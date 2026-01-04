El papa León XIV reclamó por la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

En ese sentido, sostuvo que ese principio debe permitir “superar la violencia” y “emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país”. El Papa también subrayó la necesidad de “asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución” y de “respetar los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos”. El mensaje incluyó además un llamado a trabajar de manera conjunta para “construir un futuro sereno de colaboración, de estabilidad y de concordia”, con una “especial atención a los más pobres”.