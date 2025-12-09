Impactante video: una avioneta se desplomó sobre un auto al intentar aterrizar de emergencia en Florida
El momento fue captado por un automovilista que circulaba por detrás del vehículo afectado y se volvió viral. El conductor se encuentra con lesiones leves.
Una situación de emergencia inesperada se vivió en la tarde de este lunes, poco antes de las 18 horas, en la Interestatal 95 (I-95), a la altura del condado de Brevard, Florida. El suceso implicó el aterrizaje de emergencia de una avioneta que, desafortunadamente, terminó impactando contra un vehículo particular.
El incidente se localizó cerca del marcador de milla 201, en las inmediaciones de la localidad de Cocoa. Tras lo sucedido, la aeronave involucrada fue identificada como un Beechcraft 95-C55 Baron. De acuerdo con los reportes iniciales, el piloto se vio obligado a realizar la arriesgada maniobra de descenso sobre el asfalto de la I-95 debido a un fallo en los motores.
Los informes proporcionados por la Brevard County Fire Rescue (BCFR) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) confirmaron que la avioneta transportaba a dos personas, el piloto y un pasajero, ambos de 27 años, quienes resultaron completamente ilesos tras el aterrizaje forzoso.
En tanto, el vehículo que fue impactado por la aeronave era un Toyota Camry sedán modelo 2023, conducido por una mujer de 57 años. En este sentido, trascendió que la conductora fue trasladada a un centro hospitalario cercano para recibir atención por heridas leves y se encuentra fuera de peligro.
Cabe señalar que el accidente provocó una significativa interrupción del flujo vehicular. Los carriles interiores y centrales de la autopista en dirección sur, además de un carril en dirección norte, tuvieron que ser bloqueados para permitir el trabajo de los equipos de emergencia en la limpieza y remoción de escombros.
Tras el suceso, se iniciaron dos investigaciones paralelas: la Administración Federal de Aviación (FAA) se hará cargo de indagar las causas del aterrizaje forzoso de la aeronave, mientras que la FHP enfocará su pesquisa en el aspecto referente a la colisión en la carretera.
