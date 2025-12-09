Impactante video: una avioneta se desplomó sobre un auto al intentar aterrizar de emergencia en Florida

El incidente se localizó cerca del marcador de milla 201, en las inmediaciones de la localidad de Cocoa. Tras lo sucedido, la aeronave involucrada fue identificada como un Beechcraft 95-C55 Baron. De acuerdo con los reportes iniciales, el piloto se vio obligado a realizar la arriesgada maniobra de descenso sobre el asfalto de la I-95 debido a un fallo en los motores.