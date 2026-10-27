Israel acude por primera vez a las urnas desde el ataque del 7 de octubre y de la cruenta represalia en Gaza

Y agregó que "a lo largo del día, es posible que circulen por internet rumores, desinformación o informes engañosos", por lo que instó a los ciudadanos "a verificar la fuente y el contexto de cualquier noticia, imagen o video antes de compartirlos, y a confiar únicamente en la información publicada por las autoridades oficiales".

Gadi Eizenkot

Dado que a los israelíes en el extranjero no se les permite el voto a distancia, la ONG estadounidense AID Coalition, al frente de la iniciativa Fly&Vote que facilita el regreso de los israelíes para votar, estima que al menos 67 mil volvieron para ejercer su derecho al voto, la mayoría desde Europa y Estados Unidos.

Según las últimas encuestas de las tres principales cadenas de televisión, publicadas tres días antes de las elecciones, la coalición encabezada por Eisenkot obtendría entre 52 y 56 escaños, frente a 50 del bloque de Netanyahu. Ambas lejos de la mayoría de 61, por lo que el apoyo de los partidos árabes al bloque opositor podría ser clave para su investidura.

Netanyahu, líder del derechista Likud, acude a los comicios apoyado por las formaciones judías ultraortodoxas y los ultranacionalistas, a los que ponen rostro los ministros supremacistas y colonos de su Ejecutivo: Bezalel Smotrich de Finanzas; e Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional.

El bloque de Eisenkot, al frente del partido de centro-derecha Yashar! (¡Recto!), lo conforman el partido de derecha Beyajad (Juntos), de Naftali Bénet y Yair Lapid; Israel Beitenu (Israel, Nuestro Hogar) del derechista Avigdor Líberman; y Los Demócratas, del centro-izquierda de Yair Golán.

Las últimas encuestas otorgan entre 14 y 16 escaños a los partidos árabes (la Lista Conjunta formada por Jadash, Taal y Balad; y Raam) y solo una de ellas da escaños (4) a un nuevo partido pro-opositor: Los Reservistas-Bloque Económico.

En torno a un 20% de la población de Israel (de un total de 10,3 millones) son "árabes israelíes", palestinos con ciudadanía israelí descendientes de quienes no huyeron o fueron expulsados tras la guerra que precedió a la creación del Estado.

Ellos -a diferencia de la población palestina de Jerusalén Este ocupado- sí pueden votar y suponen un 17% del electorado, si bien en elecciones pasadas se mostraron favorables al boicot.