Encuestas a boca de urna en Israel: quién gana las elecciones clave para el futuro de Benjamin Netanyahu
Los primeros sondeos de las elecciones de Israek muestran a una oposición a Benjamin Netanyahu fortalecida liderada por Gadi Eisenkot.
Los votantes de Israel acudieron a las urnas en las primeras elecciones nacionales desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, asestando un duro revés al primer ministro Benjamin Netanyahu. Según los sondeos a boca de urna difundidos por las principales cadenas de televisión, la oposición obtuvo una sólida mayoría en el parlamento.
Cómo quedaron los números y el escenario de alianzas
El parlamento israelí cuenta con 120 escaños y ningún partido en la historia del país ha logrado obtener una mayoría absoluta por sí solo, lo que obliga a los líderes a forjar coaliciones de gobierno. Según las proyecciones iniciales, la distribución de fuerzas quedó delineada de la siguiente manera:
- Bloque de la oposición: 52 escaños, encabezado por el exjefe militar Gadi Eisenkot.
- Bloque de Netanyahu: 50 escaños.
- Partidos árabes: 18 escaños, convirtiéndose en un factor decisivo para la conformación del próximo gobierno.
Tras conocerse los primeros números, Eisenkot aseguró que los resultados apuntan a una "absoluta falta de confianza" en Netanyahu y prometió actuar de inmediato para reemplazar a la actual administración de derecha. El camino más directo para la oposición implicaría una asociación con los partidos liderados por árabes, una maniobra que el oficialismo ya adelantó que catalogará como ilegítima.
Si ninguna de las facciones logra reunir los apoyos necesarios tras el encargo del presidente de Israel, el país podría verse obligado a celebrar nuevos comicios a principios del próximo año.
El impacto del 7 de octubre y la polarización social
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La contienda electoral funcionó en la práctica como un plebiscito sobre los 17 años de gobierno casi ininterrumpido de Netanyahu. La sociedad israelí llegó a las urnas profundamente dividida tras las consecuencias del 7 de octubre y las posteriores guerras en Gaza, Líbano e Irán.
Para sus detractores, Netanyahu es un líder divisivo que prolongó el conflicto bélico por razones políticas mientras enfrenta un juicio por corrupción, debilitando los cimientos democráticos y apuntalando la evasión del servicio militar obligatorio por parte de los judíos ultraortodoxos. En contraste, sus partidarios lo defienden como un estadista firme que protege la seguridad y la identidad judía frente a la presión internacional, en un contexto donde el país enfrenta un creciente aislamiento diplomático y advertencias de tensión con Teherán.
Eisenkot, quien sufrió la pérdida de su hijo y dos sobrinos en Gaza, se posicionó apoyado por sectores que buscan preservar las bases seculares del Estado, prometiendo mejorar la posición internacional de Israel, reforzar la independencia del poder judicial y avanzar en el reclutamiento de hombres ultraortodoxos.
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