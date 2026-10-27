Encuestas a boca de urna en Israel: quién gana las elecciones clave para el futuro de Benjamin Netanyahu

La contienda electoral funcionó en la práctica como un plebiscito sobre los 17 años de gobierno casi ininterrumpido de Netanyahu. La sociedad israelí llegó a las urnas profundamente dividida tras las consecuencias del 7 de octubre y las posteriores guerras en Gaza, Líbano e Irán.

Para sus detractores, Netanyahu es un líder divisivo que prolongó el conflicto bélico por razones políticas mientras enfrenta un juicio por corrupción, debilitando los cimientos democráticos y apuntalando la evasión del servicio militar obligatorio por parte de los judíos ultraortodoxos. En contraste, sus partidarios lo defienden como un estadista firme que protege la seguridad y la identidad judía frente a la presión internacional, en un contexto donde el país enfrenta un creciente aislamiento diplomático y advertencias de tensión con Teherán.

Eisenkot, quien sufrió la pérdida de su hijo y dos sobrinos en Gaza, se posicionó apoyado por sectores que buscan preservar las bases seculares del Estado, prometiendo mejorar la posición internacional de Israel, reforzar la independencia del poder judicial y avanzar en el reclutamiento de hombres ultraortodoxos.