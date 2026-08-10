El presidente de Colombia reportó una nueva cifra de fallecidos y pidió "unidad" en su país
Tras el terrible terremoto que sacudió a varias regiones de Colombia, Abelardo de la Espriella intentó llevar calma a la población tras el desastre natural.
Tras el terremoto que sacudió a varias regiones de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella brindó una conferencia de prensa y actualizó la cifra de fallecidos a 111. En este sentido, el mandatario habló con los medios de comunicación, les pidió su ayuda en medio del desastre e intentó llevar calma a la población.
"Vengo a darles el reporte, que es el último reporte de las 12:30, sobre los fallecidos, los heridos y las afectaciones que hay", comenzó indicando.
Y continuó: "A las 12:30 de hoy, teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1565 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje".
En este sentido, detalló: "Este reporte lo voy a estar dando personalmente cada dos/tres horas, dependiendo cómo vaya avanzando la situación".
El pedido del presidente de Colombia a los medios de comunicación
Ante la prensa, De la Espriella manifestó: "Queridos medios de comunicación, la ayuda de ustedes es fundamental, para que esta información se transmita de la manera adecuada. Para que cualquier información que tengan ustedes se reporte también aquí, al puesto de mando unificado, nos puede servir mucho".
Y sumó: "Ustedes a veces llegan donde el Estado no puede llegar, así que la ayuda de ustedes es fundamental".
Abelardo de la Espriella intentó llevar calma a toda Colombia
El mandatario abogó por la paz y la unión nacional en estos momentos: "Hoy todos los colombianos, sin distingos ideológicos y políticos, tenemos que unirnos frente a una sola causa que son las víctimas de este desastre natural".
Finalmente, prometió: "El Gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos, con la ayuda de Dios, el compromiso de todos los funcionarios del Gobierno, el compromiso de la sociedad en pleno y de nuestros amigos de los Gobiernos y organismos internacionales, vamos a sacar adelante a nuestros compatriotas que han sido afectados por esta tragedia. Gracias por estar aquí", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario