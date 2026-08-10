El presidente de Colombia reportó una nueva cifra de fallecidos y pidió "unidad" en su país

Y sumó: "Ustedes a veces llegan donde el Estado no puede llegar, así que la ayuda de ustedes es fundamental".

Abelardo de la Espriella intentó llevar calma a toda Colombia

El mandatario abogó por la paz y la unión nacional en estos momentos: "Hoy todos los colombianos, sin distingos ideológicos y políticos, tenemos que unirnos frente a una sola causa que son las víctimas de este desastre natural".

Finalmente, prometió: "El Gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos, con la ayuda de Dios, el compromiso de todos los funcionarios del Gobierno, el compromiso de la sociedad en pleno y de nuestros amigos de los Gobiernos y organismos internacionales, vamos a sacar adelante a nuestros compatriotas que han sido afectados por esta tragedia. Gracias por estar aquí", concluyó.