Qué son y cómo se producen los incendios de sexta generación que devastan el sur de España
Andalucía está siendo afectada por megaincendios o incendios de sexta generación, que se caracterízan por ser un fenómeno raro y casi incontrolable.
El servicio de emergencia de Andalucía elevó este viernes a 12 las muertes confirmadas por los devastadores megaincendios o incendios de sexta generación que se desataron en la región sur de España, donde las personas heridas se cuentan por decenas y otras 23 permanecen todavía desaparecidas.
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó que recibió los primeros avisos del incendio alrededor de las 17:00 hora local (15:00 GMT) del jueves y luego ofreció más precisiones acerca de las víctimas fatales. Por otro lado, agencias internacionales fueron las que señalaron el número de desaparecidos.
En tanto, el gobierno regional activó el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), evacuó la localidad de Bédar y varias poblaciones cercanas de la provincia de Almería; también fueron cerrados temporalmente tramos de la autopista A-7 y de la carretera N-340A.
Megaincendio o incendio de sexta generación
Según los especialistas, la comunidad autónoma de Andalucía está siendo víctima de un megaincendio forestal o incendio de sexta generación, que se caracteriza por su capacidad de modificar las condiciones meteorológicas de su entorno y crear su propio clima.
De acuerdo a lo informado por las autoridades locales, en el origen de este devastador fenómeno se encuentra la ola de calor extremo que sufre el territorio español y gran parte de Europa, al reducir drásticamente la humedad de los árboles y plantas en general, y la sequía prolongada.
De hecho, España alcanzó en junio su promedio diario de calor más alto desde 1950 y tuvo días con los registros térmicos más elevadas de su historia para ese mes. En algunas zonas del país se registraron temperaturas de hasta 42°.
Entre las características de un megaincendio están las nubes de humo y ceniza denominadas pirocúmulos, columnas de calor extremo que pueden elevarse hasta a 14 kilómetros de altura, colapsando luego y generando fuertes vientos erráticos de hasta 100 kilómetros horarios, con descargas eléctricas que crean nuevos focos.
Por otro lado, los megaincendios avanzan de forma rápida y masiva, pudiendo consumir hasta 4.000 hectáreas por hora (entre 6 y 12 veces más rápido que un incendio común), siendo inaccesibles para los métodos tradicionales como hidroaviones o líneas de defensa terrestres, volviéndose técnicamente incontrolables hasta que cambia el clima o se agota el combustible vegetal.
La evolución de los incendios por generación
Analistas de bomberos de la Generalitat de Catalunya elaboraron las características que tiene cada generación de incendios para explicar cómo evoluciona el fuego según se transforma el paisaje y evoluciona el cambio climático:
- 1ª Generación: Incendios que queman superficies continuas por el abandono de cultivos.
- 2ª Generación: Fuegos más rápidos alimentados por la continuidad del matorral bajo.
- 3ª Generación: Incendios intensos que trepan y se propagan por las copas de los árboles.
- 4ª Generación: Incendios de interfaz que saltan a zonas habitadas, poniendo en riesgo viviendas.
- 5ª Generación: Grandes incendios simultáneos que saturan los servicios de emergencia de un país.
- 6ª Generación: Gigantes meteorológicos que escapan a cualquier manual operativo de extinción.
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