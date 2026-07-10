Qué son y cómo se producen los incendios de sexta generación que devastan el sur de España

De hecho, España alcanzó en junio su promedio diario de calor más alto desde 1950 y tuvo días con los registros térmicos más elevadas de su historia para ese mes. En algunas zonas del país se registraron temperaturas de hasta 42°.

Megaincendios en Andalucía (España).

Entre las características de un megaincendio están las nubes de humo y ceniza denominadas pirocúmulos, columnas de calor extremo que pueden elevarse hasta a 14 kilómetros de altura, colapsando luego y generando fuertes vientos erráticos de hasta 100 kilómetros horarios, con descargas eléctricas que crean nuevos focos.

Por otro lado, los megaincendios avanzan de forma rápida y masiva, pudiendo consumir hasta 4.000 hectáreas por hora (entre 6 y 12 veces más rápido que un incendio común), siendo inaccesibles para los métodos tradicionales como hidroaviones o líneas de defensa terrestres, volviéndose técnicamente incontrolables hasta que cambia el clima o se agota el combustible vegetal.

La evolución de los incendios por generación

Analistas de bomberos de la Generalitat de Catalunya elaboraron las características que tiene cada generación de incendios para explicar cómo evoluciona el fuego según se transforma el paisaje y evoluciona el cambio climático: