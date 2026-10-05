Elecciones en Brasil: Donald Trump calificó de "gran victoria" el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro
El presidente estadounidense destacó el desempeño del candidato del Partido Liberal y anticipó un balotaje "muy reñido" frente a Lula da Silva.
Donald Trump celebró el desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y consideró que la definición frente a Lula da Silva será "ajustada".
"Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad", señaló el presidente de los Estados Unidos ante la prensa en la Casa Blanca. Sobre la segunda vuelta, prevista para el 26 de octubre, sostuvo: "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas".
En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió al balotaje y afirmó: "Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa".
La postura de Donald Trump sobre Brasil
El respaldo del mandatario estadounidense a Flávio Bolsonaro se produce en medio de las tensiones entre Washington y el gobierno de Brasil. En los últimos meses, Estados Unidos aplicó aranceles a distintos productos y adoptó medidas diplomáticas que fueron cuestionadas por el mandatario brasileño.
Lula da Silva había denunciado una injerencia de Washington en el proceso electoral y criticado el respaldo de Trump a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump también expresó su apoyo a distintos dirigentes de derecha de la región e incluso llegó a atribuirse parte de algunos de sus triunfos electorales como el de Javier Milei.
El encuentro entre Donald Trump y Flávio Bolsonaro previo a las elecciones
En mayo de este año, Trump recibió al candidato liberal en el Salón Oval de la Casa Blanca. La reunión no figuraba en la agenda oficial y se produjo pocas semanas después de la visita de Lula a Estados Unidos.
El hijo del expresidente de Brasil había viajado a Washington sin tener confirmada una audiencia y había publicado un video en el que insinuaba un posible encuentro con el vicepresidente JD Vance. Finalmente, fue recibido por Trump y el encuentro fue interpretada como una señal de respaldo a su candidatura.
Con Bolsonaro clasificado para la segunda vuelta, el dirigente republicano volvió a respaldarlo públicamente y destacó su desempeño electoral, aunque admitió que la disputa con Lula se perfila como una contienda muy ajustada.
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