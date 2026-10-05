Elecciones en Brasil: Donald Trump calificó de "gran victoria" el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump también expresó su apoyo a distintos dirigentes de derecha de la región e incluso llegó a atribuirse parte de algunos de sus triunfos electorales como el de Javier Milei.

El encuentro entre Donald Trump y Flávio Bolsonaro previo a las elecciones

En mayo de este año, Trump recibió al candidato liberal en el Salón Oval de la Casa Blanca. La reunión no figuraba en la agenda oficial y se produjo pocas semanas después de la visita de Lula a Estados Unidos.

El hijo del expresidente de Brasil había viajado a Washington sin tener confirmada una audiencia y había publicado un video en el que insinuaba un posible encuentro con el vicepresidente JD Vance. Finalmente, fue recibido por Trump y el encuentro fue interpretada como una señal de respaldo a su candidatura.

Con Bolsonaro clasificado para la segunda vuelta, el dirigente republicano volvió a respaldarlo públicamente y destacó su desempeño electoral, aunque admitió que la disputa con Lula se perfila como una contienda muy ajustada.