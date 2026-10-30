En la previa de su viaje a la Argentina, el papa León XIV votó por correo en las elecciones estadounidenses
El papa León XIV se convirtió así en el primer Sumo Pontífice de la historia en sufragar en una elección secular mientras se encuentra al frente de el Vaticano.
Poco antes de emprender su viaje a América del Sur, donde visitará Uruguya, Argentina y Perú, el papa León XIV votó este viernes por correo y de manera anticipada en las elecciones de medio término de los Estados Unidos que se celebrarpan el próximo martes 3 de noviembre. Se convirtió así en el primer Papa de la historia en sufragar en una elección secular mientras ocupa el cargo.
La Santa Sede precisó que León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano estadounidense “siempre que tuvo la oportunidad” y que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el Papa envió su voto por correo a Chicago”.
En el mismo comunicado, la oficina vaticana subrayó la postura del pontífice frente a la democracia representativa. “El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, señaló el texto.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un duro desafío de cara a las elecciones a las que llega sumido en una profunda crisis debido al aumento de la inflación que provocaron sus propias políticas, en especial la ofensiva militar que lanzó en tándem junto a Israel contra Irán que provocó la disparada de los precios de la energía a nivel global.
Frente a este escenario el magnate republicano podría perder el control del Congreso. Todos los sondeos ya dan por descontado que el Partido Republicano perderá la Cámara de Representantes y anticipan una disputa ajustada por el Senado.
Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025 con la promesa de enfriar la inflación más alta que había registrado el país en cuatro décadas, heredada en parte por su predecesor, Joe Biden (2021-2025), como consecuencia de la postpandemia y la guerra de Ucrania. Sin embargo, el aumento medio de los precios entre abril y septiembre de 2026 alcanzó el 3,67%, un punto porcentual por encima del 2,67% que promedió la inflación en los últimos seis meses del mandato demócrata.
La política comercial del primer año de Trump aportó un impulso inflacionario propio: la guerra de aranceles contra los socios comerciales del país encareció las importaciones y trasladó esa presión a los consumidores.
Cuando los economistas estimaban que ese efecto comenzaba a ser absorbido, el presidente ordenó, el 28 de febrero, el bombardeo de Irán e inició un conflicto que, a la fecha, cuenta con escaso apoyo popular.
La guerra interrumpió el flujo comercial por el estrecho de Ormuz y disparó los precios de los combustibles.
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