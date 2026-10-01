Detuvieron al fiscal general de Bolivia que investigaba a Fernando Cerimedo
Se trata de Roger Mariaca, quien junto a otros funcionarios judiciales fue aprehendido tras ser acusado de tener vínculos con narcotraficantes.
La policía detuvo este jueves al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca; al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tras ser acusados de presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Mariaca, por cierto, estaba a cargo de las causas penales contra Fernando Cerimedo en territorio boliviano, las cuales incluyen acusaciones por el presunto intento de feminicidio de su expareja, la analista política Nadia Beller, así como presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y usurpación de funciones. Debido a este proceso, el consultor argentino se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Días atrás, Mariaca había declarado que, frente a las presiones ejercidas por el gobierno boliviano, “no retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”. Se refería al proceso contra el argentino, asesor personal del presidente Rodrigo Paz.
Las aprehensiones de los funcionarios se produjeron horas después de que se difundiera un video grabado durante la captura de Marset, el pasado 13 de marzo en Santa Cruz, en el que el narcotraficante menciona a Mariaca, Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio, a quienes habría pagado hasta US$500.000 dólares para permanecer en Bolivia y no ser extraditado a los Estados Unidos.
Washington acusa a Mariaca de presunta corrupción vinculada con la protección de actividades de narcotráfico, señalamientos que el fiscal rechazó. Y el gobierno boliviano vincula a Mariaca y los otros detenidos con una presunta estructura criminal al interior del Ministerio Público, dedicada a proteger y beneficiar del tráfico de sustancias controladas, en una operación que alcanzó también a otros funcionarios.
En ese marco, el superior fiscal Luis Montaño asumió de manera interina la conducción de la Fiscalía General de Bolivia, en aplicación prevista por la ley, anunciando su designación desde las instalaciones del Ministerio Público en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al explicar que como fiscal superior con mayor antigüedad le corresponde ejercer de forma temporal la titularidad de la institución ante la ausencia de Mariaca.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario