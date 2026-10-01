Detuvieron al fiscal general de Bolivia que investigaba a Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia.

Las aprehensiones de los funcionarios se produjeron horas después de que se difundiera un video grabado durante la captura de Marset, el pasado 13 de marzo en Santa Cruz, en el que el narcotraficante menciona a Mariaca, Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio, a quienes habría pagado hasta US$500.000 dólares para permanecer en Bolivia y no ser extraditado a los Estados Unidos.