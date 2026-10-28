Juan Carlos Pallarols confecciona el Cáliz de la Paz para el papa León XIV con plata y municiones de Malvinas

A pocos días de la llegada del papa León XIV al país, el célebre orfebre Juan Carlos Pallarols ultimó los detalles de la creación del denominado Cáliz de la Paz. La obra religiosa fue elaborada a partir de una aleación de plata pura y bronce fundido con restos de municiones recuperadas de la guerra de Malvinas, transformando insumos bélicos en un mensaje de concordia.