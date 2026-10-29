Presentaron "Huellas de Pastor", el libro que revela la intimidad y la misión del papa León XIV
El autor, el sacerdote peruano David Farfán Guerrero, presentó el libro y compartió anécdotas e historias inéditas sobre la vida y cercanía pastoral del pontífice.
En el marco de la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, Uruguay y Perú, la sede corporativa de Banco Macro fue escenario de un concurrido encuentro en el que se presentó la obra testimonial "Huellas de Pastor".
El evento contó con la presencia de su autor, el sacerdote peruano David Farfán Guerrero, párroco de la Iglesia Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, quien compartió anécdotas e historias inéditas sobre la vida y cercanía pastoral del pontífice.
La jornada estuvo encabezada por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, quien destacó la relevancia de la publicación para comprender la visión humana y comunitaria de Robert Francis Prevost antes de su llegada al Vaticano.
Misionero de las periferias: de Chicago a Perú y la admiración por San Martín
El libro, publicado por la Editorial San Pablo Internacional, traza un recorrido detallado sobre la trayectoria del Papa León XIV, desde sus años de formación en el convento de Chicago y su labor como misionero y obispo en Chiclayo (Perú), hasta su designación como máxima autoridad de la Iglesia Católica.
Durante la presentación, el padre David Farfán Guerrero repasó vivencias de la misión que compartió con Prevost entre 2014 y su posterior convocatoria a Roma:
"Era oportuno que alguien hablara desde la realidad de quienes fuimos testigos de parte de su vida. Ese lapso histórico refleja la esencia del libro: la de un pastor profundamente humano que prefirió el barro de las periferias al brillo de los palacios", expresó el autor.
Entre las anécdotas compartidas en el auditorio, se detalló la cercanía de Prevost con los sectores más vulnerables —ilustrada por el recuerdo de una niña que reconoció por televisión al dirigente religioso como 'el señor que les llevaba comida'— y su vínculo con los jóvenes, a quienes acompañaba en campeonatos deportivos, talleres y hasta conciertos de rock como parte de una búsqueda constante por escuchar su realidad.
Además, el autor reveló la admiración del Santo Padre por el General José de San Martín —figura que estudió al tramitar su ciudadanía peruana y a quien rendirá homenaje con una ofrenda floral en la Plaza San Martín durante su estadía en la Argentina—, así como los orígenes de su amistad con el Papa Francisco, a quien conoció en 2004 durante una misa en la Iglesia de San Agustín en Buenos Aires.
Un testimonio de fe e integración comunitaria
Por su parte, el presidente de Banco Macro valoró la oportunidad de recibir al sacerdote y acompañar la difusión del texto previo a los viajes papales por la región.
"Es un gran orgullo acompañar la presentación de 'Huellas de Pastor' para conocer en profundidad la historia y la visión misionera del Papa León XIV. El Padre David nos acerca a un pastor que prioriza el encuentro y camina codo a codo con los más vulnerables. Su vocación por tender puentes nos inspira a seguir construyendo una comunidad más unida y fraterna", afirmó Jorge Brito.
libro "Huellas de Pastor", escrito por Farfán Guerrero —magíster en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma—, ya se encuentra disponible en la red de Librerías San Pablo.
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