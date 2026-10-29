"Era oportuno que alguien hablara desde la realidad de quienes fuimos testigos de parte de su vida. Ese lapso histórico refleja la esencia del libro: la de un pastor profundamente humano que prefirió el barro de las periferias al brillo de los palacios", expresó el autor.

Presentaron "Huellas de Pastor", el libro que revela la intimidad y la misión del papa León XIV

Entre las anécdotas compartidas en el auditorio, se detalló la cercanía de Prevost con los sectores más vulnerables —ilustrada por el recuerdo de una niña que reconoció por televisión al dirigente religioso como 'el señor que les llevaba comida'— y su vínculo con los jóvenes, a quienes acompañaba en campeonatos deportivos, talleres y hasta conciertos de rock como parte de una búsqueda constante por escuchar su realidad.

Además, el autor reveló la admiración del Santo Padre por el General José de San Martín —figura que estudió al tramitar su ciudadanía peruana y a quien rendirá homenaje con una ofrenda floral en la Plaza San Martín durante su estadía en la Argentina—, así como los orígenes de su amistad con el Papa Francisco, a quien conoció en 2004 durante una misa en la Iglesia de San Agustín en Buenos Aires.

Un testimonio de fe e integración comunitaria

Por su parte, el presidente de Banco Macro valoró la oportunidad de recibir al sacerdote y acompañar la difusión del texto previo a los viajes papales por la región.

"Es un gran orgullo acompañar la presentación de 'Huellas de Pastor' para conocer en profundidad la historia y la visión misionera del Papa León XIV. El Padre David nos acerca a un pastor que prioriza el encuentro y camina codo a codo con los más vulnerables. Su vocación por tender puentes nos inspira a seguir construyendo una comunidad más unida y fraterna", afirmó Jorge Brito.

libro "Huellas de Pastor", escrito por Farfán Guerrero —magíster en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma—, ya se encuentra disponible en la red de Librerías San Pablo.