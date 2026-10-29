Movimientos populares y representantes del papa León XIV llamaron a organizarse "contra la deshumanización"

León XIV también cuestionó el aumento del gasto militar en Europa, señalando que esos recursos deberían destinarse a “resolver problemas urgentes como el hambre, la vivienda y el desempleo.”

La jornada se desarrolló bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza” y retomó los ejes centrales de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares impulsados durante el pontificado de Francisco. La declaración fina reafirma la Tierra, el Techo y el Trabajo como derechos sagrados y plantea compromisos concretos frente a la desigualdad, la precarización laboral, la concentración de la riqueza y las nuevas formas de exclusión.

El texto es contundente en su diagnóstico del momento histórico. “Hace once años el papa Francisco nos decía que este sistema no se aguanta más. Hoy las desigualdades se han profundizado y la deshumanización y la crueldad se han convertido en una marca de nuestro tiempo”, señala la declaración. Junto a ese diagnóstico, los movimientos identifican un desafío nuevo: “La tecnología y la inteligencia artificial avanzan a una velocidad inédita, pero la riqueza que generan queda concentrada y, muchas veces, estas herramientas se utilizan para controlar, vigilar y acumular poder”.

“No queremos una humanidad organizada únicamente en torno al dinero, la concentración del poder o un desarrollo tecnológico sin límites”, sentencia el documento.

En representación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Flavio Lauria compartió las palabras de la prefecta Smerilli, quien en su mensaje recuperó un episodio fundacional: el encuentro que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio mantuvo con los cartoneros de Buenos Aires hace dos décadas. “Bergoglio reconoció allí la acción del Espíritu Santo, que hace de los pobres no sólo destinatarios, sino protagonistas de la misión de la Iglesia. De aquella intuición nacieron, con el Papa Francisco, los Encuentros Mundiales de los Movimientos Populares”, escribió Smerilli.

El mensaje también incluyó una definición sobre el rol de la Iglesia institucional. “La Iglesia debe estar con ustedes: una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia que se acerca, que se arriesga, que es valiente, profética y alegre”, citó Smerilli, retomando palabras de León XIV. Y reafirmó el compromiso del Dicasterio: “Así quiere caminar la Iglesia con ustedes, y así se compromete a seguir haciéndolo el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral”.