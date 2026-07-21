Violenta agresión a dos argentinos en el subte de Madrid tras la final del Mundial 2026
Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de personas golpeando a dos hinchas con la camiseta de la Selección en la estación Sol.
Dos argentinos fueron atacados por un grupo de españoles en la estación Sol del subte de Madrid y la agresión quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El episodio ocurrió el domingo, pocas horas después de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026.
En las imágenes se ve cómo los dos argentinos son agredidos a golpes por un grupo de españoles en el andén de la estación Sol, mientras otras personas intentan detener el ataque.
Hasta el momento no trascendió información oficial sobre las circunstancias que desencadenaron la agresión ni sobre posibles detenidos o personas heridas. El episodio también volvió a poner el foco sobre las agresiones denunciadas por argentinos tras la final de la Copa del Mundo.
Quisieron quemar una bandera argentina en España y les explotó el petardo en la cara
Un grupo de fanáticos de España quiso celebrar la victoria de La Roja sobre la Selección Argentina quemando una remera albiceleste y lo único que obtuvo a cambio fue el peligro inminente de un incendio. La caótica secuencia fue registrada en un video por alguien que la presenció en lo que parecía ser un jardín, con vegetación de fondo.
Al principio de la grabación se escucha el entusiasmo de los hinchas anti Selección Argentina (que pueden o no haber apoyado a España) y se ve una cañita voladora cubierta por una bandera de nuestro país.
Lo siguiente que ocurre es que alguien prendió la mecha y se alejó corriendo, pero los aplausos pronto se convirtieron en gritos de susto porque la cañita voladora se torció y terminó al ras del suelo. El caos resultó ser como un paso de comedia, aunque podría haber terminado en incendio.
Los festejos de España y Argentina tras el Mundial 2026
Sin embargo, en tiempos de festejo toda iniciativa vale, y así fue como incluso los jugadores de La Roja usaron el humor provocativo para festejar su segunda Copa del Mundo sin poder dejar de concentrarse en el rival superado.
Por ejemplo, el plantel dirigido por Luis de la Fuente se subió al bus para la caravana y se hicieron con un cartón que anunciaba un duelo pugilístico entre Leandro Paredes y Gavi.
Mientras tanto, en Argentina también se vieron fuegos artificiales en la noche del 19 de julio, tras la final del Mundial 2026, pero no por una victoria ajena sino por el reconocimiento local a la Selección subcampeona que hizo una campaña impecable para defender el título obtenido en 2022.
A medida que avanzó la noche se registraron algunos incidentes, no sólo entre las fuerzas policiales que dieron por terminados los festejos populares sino también porque algunos fanáticos de la Selección argentina tuvieron problemas con sus propios fuegos artificiales.
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