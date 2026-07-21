Violenta agresión a dos argentinos en el subte de Madrid tras la final del Mundial 2026

Lo siguiente que ocurre es que alguien prendió la mecha y se alejó corriendo, pero los aplausos pronto se convirtieron en gritos de susto porque la cañita voladora se torció y terminó al ras del suelo. El caos resultó ser como un paso de comedia, aunque podría haber terminado en incendio.

Los festejos de España y Argentina tras el Mundial 2026

Sin embargo, en tiempos de festejo toda iniciativa vale, y así fue como incluso los jugadores de La Roja usaron el humor provocativo para festejar su segunda Copa del Mundo sin poder dejar de concentrarse en el rival superado.

Por ejemplo, el plantel dirigido por Luis de la Fuente se subió al bus para la caravana y se hicieron con un cartón que anunciaba un duelo pugilístico entre Leandro Paredes y Gavi.

Mientras tanto, en Argentina también se vieron fuegos artificiales en la noche del 19 de julio, tras la final del Mundial 2026, pero no por una victoria ajena sino por el reconocimiento local a la Selección subcampeona que hizo una campaña impecable para defender el título obtenido en 2022.

A medida que avanzó la noche se registraron algunos incidentes, no sólo entre las fuerzas policiales que dieron por terminados los festejos populares sino también porque algunos fanáticos de la Selección argentina tuvieron problemas con sus propios fuegos artificiales.