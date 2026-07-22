Donald Trump impulsa a Gianni Infantino para conducir la ONU tras el Mundial 2026

Aunque por el esquema de rotación informal se proyectaba una conducción proveniente de América Latina o el Caribe —donde suenan la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, titular del OIEA—, la norma no es excluyente. De avanzar esta alternativa, Infantino aportaría la experiencia de gestionar una entidad que reúne a 211 federaciones nacionales, aunque el cambio implicaría un fuerte impacto económico: el suizo percibe unos 6 millones de dólares anuales en el fútbol, frente a los 418.000 dólares que cobra la máxima autoridad de las Naciones Unidas.