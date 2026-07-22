Donald Trump impulsa a Gianni Infantino para conducir la ONU tras el Mundial 2026
El presidente de Estados Unidos busca que el titular de la FIFA suceda a António Guterres al frente de las Naciones Unidas.
El mapa de la diplomacia internacional podría sumar un movimiento tan inesperado como disruptivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea promover la candidatura del titular de la FIFA, Gianni Infantino, para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según reveló una publicación del New York Post.
Desde la Casa Blanca ven en el dirigente suizo de 56 años a una figura de peso global con capacidad para tender puentes y negociar entre naciones.
El vínculo entre ambos se fortaleció a lo largo de los preparativos para la Copa del Mundo 2026, período en el que compartieron múltiples eventos oficiales, visitas a la Casa Blanca e incluso la entrega a Trump del inédito Premio de la Paz de la FIFA. El último encuentro público se dio este domingo durante la gran final del certamen en Nueva Jersey.
Por el momento no trascendió si existió un ofrecimiento formal ni si Infantino estaría dispuesto a evaluar el traspaso, considerando que ya había manifestado su intención de ir por la reelección en la FIFA en marzo.
El camino a la Secretaría General y los nombres en carrera
El proceso de sucesión para reemplazar al portugués António Guterres —cuyo mandato vence en diciembre— exige primero el visto bueno del Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes (EE.UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido) poseen derecho a veto. Posteriormente, la propuesta debe ser ratificada por la Asamblea General de los 193 estados miembros.
Aunque por el esquema de rotación informal se proyectaba una conducción proveniente de América Latina o el Caribe —donde suenan la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, titular del OIEA—, la norma no es excluyente. De avanzar esta alternativa, Infantino aportaría la experiencia de gestionar una entidad que reúne a 211 federaciones nacionales, aunque el cambio implicaría un fuerte impacto económico: el suizo percibe unos 6 millones de dólares anuales en el fútbol, frente a los 418.000 dólares que cobra la máxima autoridad de las Naciones Unidas.
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