Tragedia en Guyana: se hundió un ferry y murieron al menos 53 pasajeros

Otra sobreviviente, Alicia Atkinson, de 18 años, relató que su hija de 3 años se encuentra desaparecida, pero que pudo salvar a su hijo de 10 meses y flotar con él en el océano, aferrándose a escombros durante unas 8 horas.

“Terminé en el agua y estaba luchando por sacar la cabeza para respirar, pero mi hija simplemente se me zafó de la mano y desapareció”, contó. “Extraño a mi hija”, se lamentó luego.

El capitán y al menos otro tripulante dieron positivo por marihuana tras ser rescatados y permanecen bajo custodia policial. La embarcación, de 87 años de antigüedad, había pasado por dique seco en 2024 y tenía reparaciones programadas para octubre.

Port Kaituma se encuentra en la región del Esequibo, un territorio de 160.000 km² administrado por Guyana desde hace más de un siglo y objeto de una disputa con Venezuela. La cancillería venezolana expresó este martes su “solidaridad” ante el siniestro y manifestó seguir “con atención la situación de emergencia”, según un comunicado oficial.