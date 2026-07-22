Tragedia en Guyana: se hundió un ferry y murieron al menos 53 pasajeros
Hasta el momento fueron rescatadas 79 personas, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.
Guyana atraviesa una tragedia marítima tras el naufragio del ferry MV Barima, que volcó el sábado por la noche con más de un centenar de personas a bordo. El accidente dejó al menos 53 muertos y un número aún indeterminado de desaparecidos, con un operativo de búsqueda en curso. 79 personas fueron rescatadas.
El barco zarpó desde la capital, Georgetown, con destino a Port Kaituma, un poblado del noroeste del país accesible únicamente por mar y luego por río. El domingo a la madrugada, tras recibirse un llamado de auxilio, arrancaron las labores de búsqueda. El área de rastreo se amplió de 400 a 1.070 km², con buzos franceses y locales a cargo de las operaciones submarinas, además de embarcaciones y avionetas enviadas por países vecinos. Hasta el momento se rescataron 77 personas.
“Se hundió en minutos”
Una sobreviviente que perdió a cuatro nietos en el caótico desastre afirmó que el barco pareció hundirse en un instante. “Estaba luchando por mi vida. El barco se hundió en minutos, en segundos”, relató Helena Moonsammy y contó que le cayeron cajas encima mientras intentaba salvar a sus nietos.
“Les dije a mis nietitos que se aferraran a cualquier cosa mientras yo les gritaba. Recé toda la noche y estuve en el agua durante nueve horas”, expresó la mujer al recordar la trágica escena.
Frente a este escenario, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, llamó a la población a “prepararse” ante el desolador escenario. “Va a ser un periodo difícil para nosotros como pueblo y como país. Que Dios cuide a Guyana y nos ayude a superar esta horrible experiencia”, pidió el mandatario.
Otra sobreviviente, Alicia Atkinson, de 18 años, relató que su hija de 3 años se encuentra desaparecida, pero que pudo salvar a su hijo de 10 meses y flotar con él en el océano, aferrándose a escombros durante unas 8 horas.
“Terminé en el agua y estaba luchando por sacar la cabeza para respirar, pero mi hija simplemente se me zafó de la mano y desapareció”, contó. “Extraño a mi hija”, se lamentó luego.
El capitán y al menos otro tripulante dieron positivo por marihuana tras ser rescatados y permanecen bajo custodia policial. La embarcación, de 87 años de antigüedad, había pasado por dique seco en 2024 y tenía reparaciones programadas para octubre.
Port Kaituma se encuentra en la región del Esequibo, un territorio de 160.000 km² administrado por Guyana desde hace más de un siglo y objeto de una disputa con Venezuela. La cancillería venezolana expresó este martes su “solidaridad” ante el siniestro y manifestó seguir “con atención la situación de emergencia”, según un comunicado oficial.
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