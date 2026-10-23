A días del balotaje, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro abrirán sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos

Flávio Bolsonaro había condicionado su aceptación a que la medida incluyera también información sobre el entorno de Lula. Entre sus pedidos figuran los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de la primera dama, Janja Lula da Silva, y los registros de visitas de los hijos del mandatario al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial del mandatario de Brasil donde vive junto a su familia. También reclamó datos sobre el uso de helicópteros oficiales y los vínculos del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro.