El desplante de Donald Trump en plena a entrevista a famoso periodista británico

En las imágenes se lo puede oír a Trump llamando “tonto” al presentador en varias ocasiones, recriminándole por sus preguntas y enojándose al punto que abandonó el set donde se grababa la entrevista.

Al parecer, según el periodista, el equipo de Trump había recopilado varias de las columnas que había escrito con críticas al ex presidente.

“Había varias docenas de comentarios míos, tomados de columnas que había escrito y entrevistas que había dado, en los que criticaba salvajemente la conducta de Trump en el último año de su presidencia. Desde su lamentable manejo de la pandemia de coronavirus hasta su negativa a aceptar la derrota en las elecciones de 2020, y el espantoso motín del 6 de enero en el Capitolio”, explicó Piers Morgan en su columna.

Incluso, el periodista contó que antes de comenzar la entrevista ya notaba un clima tenso, diferente a los anteriores: “Normalmente, me saludaba con una sonrisa alegre y las palabras ‘¿Cómo está mi campeón?’. Pero esta vez no hubo tales sutilezas de bienvenida. Me miraba a través de su escritorio con furia no disimulada, agarrando el documento titulado ‘Comentarios de Piers Morgan sobre el presidente Trump’”, indicó Piers Morgan.

Contó que el ex presidente comenzó a leerle varias frases escritas por Morgan entre las que se encontraban: “Trump es un narcisista supremo”, “sus patéticas payasadas en las últimas semanas desde que perdió las elecciones en noviembre han sido absolutamente despreciables”, “ahora está actuando como un jefe de la mafia” y "el estupendo ego de Donald no podía aceptar perder y lo volvió loco”.

El entrevistador contó que durante la primera hora de la entrevista todo transcurrió normal, hasta que mencionó el rechazo de Donald Trump a asumir la derrota electoral del 2020.

“Fue una elección libre y justa. Perdiste”, le comentó Morga, y Dond Trump respondió: “Solo un tonto pensaría eso”.

El ex presidente comenzó a calificar al presentador como “muy deshonesto” y “poco real”, hasta que gritó: “Apaguen las cámaras”. Se sacó el micrófono y se retiró del estudio.

