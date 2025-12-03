La Justicia ordenó la extradición a Brasil de cinco condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva

Según se puede ver en el video difundido, la agente, mientras revisa el dispositivo, identificado como 85916-5 y que estaba notablemente violentado, le pregunta qué había usado para quemarlo, a lo que el líder de ultraderecha brasileño le dice: "Usé una plancha caliente. Fue por curiosidad".

Ante la duda sobre el tipo de herramienta, la oficial repreguntó si se trataba de una plancha de ropa, a lo que él aclara: "No. Un soldador, para soldar".

La agente también quiso confirmar si su intención había sido romper la tobillera, algo que Jair Bolsonaro rechazó: "No, no, eso no. No rompí la pulsera".

Por último, le consultó a qué hora había comenzado a manipular el dispositivo, a lo que respondió: "A última hora de la tarde".

Bolsonaro tobillera

La admisión ya fue incorporada al expediente y podría agravar su situación judicial, en un contexto donde Jair Bolsonaro enfrenta múltiples causas por desobediencia y obstrucción a órdenes del Poder Judicial. El intento de manipulación del dispositivo será evaluado como posible violación de las condiciones de su monitoreo electrónico.