La Justicia ordenó la extradición a Brasil de cinco condenados por el intento de golpe contra Lula da Silva
Así lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas, al término del juicio oral respectivo, que tuvo lugar en los tribunales de Comodoro Py.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso este miércoles, al término del juicio oral respectivo, que se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py, la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país -que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina-, a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023, tras haber ganado las elecciones el actual presidente Lula da Silva.
En este sentido, trascendió que el fallo es apelable directamente ante la Corte Suprema de la Nación.
La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, quienes fueron condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión.
Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que a la fecha no han sido resueltos. Este hecho no impide que avance el proceso judicial hasta su finalización.
Jair Bolsonaro confirmó en un video que intentó romper la tobillera electrónica "por curiosidad"
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó nuevamente en el centro de la polémica tras reconocer ante una agente policial que intentó violentar su tobillera electrónica, dispositivo que tiene colocado por orden judicial, motivo por el que quedó fue detenido y perdió la prisión domiciliaria.
Según se puede ver en el video difundido, la agente, mientras revisa el dispositivo, identificado como 85916-5 y que estaba notablemente violentado, le pregunta qué había usado para quemarlo, a lo que el líder de ultraderecha brasileño le dice: "Usé una plancha caliente. Fue por curiosidad".
Ante la duda sobre el tipo de herramienta, la oficial repreguntó si se trataba de una plancha de ropa, a lo que él aclara: "No. Un soldador, para soldar".
La agente también quiso confirmar si su intención había sido romper la tobillera, algo que Jair Bolsonaro rechazó: "No, no, eso no. No rompí la pulsera".
Por último, le consultó a qué hora había comenzado a manipular el dispositivo, a lo que respondió: "A última hora de la tarde".
La admisión ya fue incorporada al expediente y podría agravar su situación judicial, en un contexto donde Jair Bolsonaro enfrenta múltiples causas por desobediencia y obstrucción a órdenes del Poder Judicial. El intento de manipulación del dispositivo será evaluado como posible violación de las condiciones de su monitoreo electrónico.
