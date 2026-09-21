Es jubilada, vive en California y se dedicó a recoger basura desde la pandemia: el poderoso cambió que generó

El impacto de la iniciativa creció a tal punto que la prensa local, a través del medio Patch, destacó la labor de Mather como un verdadero referente comunitario. Lejos de conformarse con el ámbito barrial, la fundadora decidió elevar la apuesta y asumir la responsabilidad sobre una arteria vial clave: un tramo de 5,6 kilómetros de la autopista Ronald Reagan (Ruta Estatal 118), comprendido entre Tampa Avenue y Balboa Boulevard.

Actualmente, estos operativos continúan vigentes en coordinación con el Departamento de Transporte de California (Caltrans). Aunque el programa formal de adopción de carreteras establece un acuerdo por cinco años, Mather tiene claro que su labor no responde a un contrato con fecha de vencimiento, sino a una vocación de servicio permanente con el entorno.