Es jubilada, vive en California y se dedicó a recoger basura desde la pandemia: el poderoso cambió que generó
Se trata de Jill Mather, una mujer de Estados Unidos que desde 2020 predicó con el ejemplo y terminó generando un impacto en su comunidad.
Tras décadas de intensas jornadas de hasta 80 horas semanales en la industria gastronómica, Jill Mather soñaba con que el año 2020 fuera el inicio de una jubilación tranquila dedicada a viajar, descansar y reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, el estallido de la pandemia de COVID-19 alteró por completo sus planes de descanso.
Para sobrellevar la incertidumbre y el aislamiento de aquellas semanas, la mujer comenzó a realizar caminatas diarias de más de 6 kilómetros por su vecindario en San Fernando, California. Durante esos recorridos, un detalle captó rápidamente su atención: la acumulación constante de latas, botellas y todo tipo de desechos sobre las aceras y áreas verdes.
Lejos de resignarse ante la suciedad del entorno, Mather decidió actuar. Provista de bolsas de plástico, comenzó a recolectar cada desperdicio que encontraba a su paso mientras ejercitaba. Su compromiso no pasó desapercibido para los residentes de la zona, quienes pronto expresaron interés en sumarse a la tarea.
Ante la respuesta positiva, la exjefa de cocina decidió formalizar la convocatoria a través de una publicación en la plataforma vecinal Nextdoor, invitando abiertamente a la comunidad a reunirse frente a una cafetería local a las 8:00 de la mañana para limpiar las calles en conjunto. La iniciativa, nacida de una rutina personal en tiempos de crisis, terminó encendiendo una red de trabajo voluntario y conciencia ambiental en el barrio.
El impacto de una jubilada de California en su ciudad
La convocatoria inicial no tardó en rendir frutos. Apenas 24 horas después del primer mensaje, una docena de vecinos se presentó en el punto de encuentro. Tras dejar impecable un parque de la zona, el grupo celebró el logro compartiendo un café, sentando las bases de lo que pronto se transformaría en una costumbre sostenida. De esa dinámica colectiva nació oficialmente Volunteers Cleaning Communities (VCC).
El impacto de la iniciativa creció a tal punto que la prensa local, a través del medio Patch, destacó la labor de Mather como un verdadero referente comunitario. Lejos de conformarse con el ámbito barrial, la fundadora decidió elevar la apuesta y asumir la responsabilidad sobre una arteria vial clave: un tramo de 5,6 kilómetros de la autopista Ronald Reagan (Ruta Estatal 118), comprendido entre Tampa Avenue y Balboa Boulevard.
Actualmente, estos operativos continúan vigentes en coordinación con el Departamento de Transporte de California (Caltrans). Aunque el programa formal de adopción de carreteras establece un acuerdo por cinco años, Mather tiene claro que su labor no responde a un contrato con fecha de vencimiento, sino a una vocación de servicio permanente con el entorno.
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