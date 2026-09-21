Un caimán sorprendió a turistas en una famosa playa de Colombia: la llamativa reacción de la gente
El hecho tuvo lugar este domingo en el Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en la costa caribeña del norte de Colombia.
Un insólito y sobrecogedor momento vivieron los visitantes del Parque Nacional Natural Tayrona este domingo, cuando un enorme ejemplar de caimán aguja hizo su aparición en plena zona turística de las playas de Colombia.
El reptil emergió del mar y caminó tranquilamente por la arena, pasando a escasos metros de las sombrillas y las sillas de descanso. Ante la sorpresiva presencia del animal, decenas de turistas interrumpieron sus actividades y se agruparon a una distancia prudente para presenciar la escena y capturar el momento con sus teléfonos móviles.
A pesar de la expectación y el asombro del público, el animal mantuvo un comportamiento sereno durante todo su trayecto. Tras cruzar el área de bañistas, el caimán se dirigió hacia un cuerpo de agua dulce delimitado con cordones de seguridad y carteles que señalan la "Zona de Protección" de la especie, donde finalmente se sumergió y se perdió de vista.
Un ecosistema compartido en Colombia
Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia recuerdan que la presencia del caimán aguja en las playas del Tayrona no es un hecho anómalo. La reserva protectora constituye el hogar nativo de esta especie en peligro de conservación, por lo que suele desplazarse entre el mar y las albuferas continentales para regular su temperatura o buscar alimento.
Las autoridades reiteran la importancia de no molestar a la fauna silvestre, mantener un distanciamiento mínimo de 20 metros, no intentar alimentarlos ni utilizar flash al fotografiarlos para garantizar tanto la seguridad de los visitantes como el bienestar de los animales.
Lo cierto es que el episodio ocurrido este domingo en ese lugar no tardó en volverse viral, especialmente, por la actitud de quienes se encontraban descansando allí. Lugareños y turistas se comportaron correctamente ante un animal que se encuentra ni más ni menos que en su hábitat natural.
Respetuosos de ello, ninguno atinó a incomodar al caimán ni mucho a menos a elevar la voz o gritar, que -tal vez- habría sido lógico. Sin lugar a dudas, cada vez más los turistas son profundamente educados en el respeto con la naturaleza y los animales.
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