Un caimán sorprendió a turistas en una famosa playa de Colombia: la llamativa reacción de la gente

Lo cierto es que el episodio ocurrido este domingo en ese lugar no tardó en volverse viral, especialmente, por la actitud de quienes se encontraban descansando allí. Lugareños y turistas se comportaron correctamente ante un animal que se encuentra ni más ni menos que en su hábitat natural.

Respetuosos de ello, ninguno atinó a incomodar al caimán ni mucho a menos a elevar la voz o gritar, que -tal vez- habría sido lógico. Sin lugar a dudas, cada vez más los turistas son profundamente educados en el respeto con la naturaleza y los animales.