No es Argentina: el país que brilló con dos medallas de oro en el Mundial de Carnes 2026
El sector ganadero uruguayo volvió a posicionarse en lo más alto del escenario internacional tras lograr una destacada cosecha de medallas de oro.
La ganadería uruguaya reafirmó su liderazgo absoluto en la producción de carne bovina de calidad premium. En el marco del Campeonato Mundial de Carnes 2026, la producción rioplatense se convirtió en la gran protagonista de la jornada, logrando captar la atención de los jurados e internacionales más exigentes.
Durante la competencia, llevada a cabo el pasado 17 de septiembre en el Predio de La Rural de Buenos Aires, un riguroso comité técnico y gastronómico evaluó ciegas más de 200 muestras procedentes de diversos países de América y Europa. La delegación uruguaya destacó por su precisión técnica, destacando en atributos clave como el marmoleado, la terneza, la jugosidad y el perfil de sabor de sus cortes.
Cabe señalar que el evento contó con un panel de más de 350 jurados internacionales y evaluadores técnicos y puso a prueba producciones alimentadas tanto a pasto (grass-fed) como a grano (grain-fed) de cabañas y frigoríficos de la región.
La carne de Uruguay, un estándar de excelencia
Entre las distinciones obtenidas, destacaron los cortes presentados por establecimientos uruguayos en las categorías de alimentación a grano y a pasto:
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Bife Ancho (Alimentado a Grano): Medalla de Oro otorgada a Frigorífico Las Piedras (raza Aberdeen Angus).
Bife Angosto (Alimentado a Pasto): Medalla de Oro para Frigorífico Las Piedras con vacuno Aberdeen Angus.
El logro consolida el modelo de producción uruguayo, caracterizado por la trazabilidad total del ganado, altos estándares de bienestar animal y el uso sustentable de los recursos naturales. Con este desempeño, la industria cárnica de Uruguay reafirma su reputación internacional como un proveedor confiable y de excelencia, capaz de competir y triunfar en las ligas más exigentes del mercado global.
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