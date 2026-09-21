No es Argentina: el país que brilló con dos medallas de oro en el Mundial de Carnes 2026

Durante la competencia, llevada a cabo el pasado 17 de septiembre en el Predio de La Rural de Buenos Aires, un riguroso comité técnico y gastronómico evaluó ciegas más de 200 muestras procedentes de diversos países de América y Europa. La delegación uruguaya destacó por su precisión técnica, destacando en atributos clave como el marmoleado, la terneza, la jugosidad y el perfil de sabor de sus cortes.