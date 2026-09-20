Arnold Schwarzenegger donó una millonaria propiedad para completar un sendero natural en California
El actor cedió 16 hectáreas de terreno valuadas en más de 500 mil dólares para contribuir con un proyecto que llevó más de cuatro décadas.
Además de ser una de las grandes figuras de Hollywood y quedar para siempre asociado a Terminator, Arnold Schwarzenegger también mantiene desde hace años un fuerte vínculo con distintas iniciativas relacionadas con el cuidado del medio ambiente.
En 2016, el actor protagonizó uno de esos gestos al decidir donar una propiedad de 16 hectáreas en California, valuada en más de 500 mil dólares, para colaborar con la finalización de un importante sendero natural que atraviesa las montañas de Santa Mónica.
La cesión permitió avanzar en uno de los últimos tramos necesarios para completar el Backbone Trail, un extenso recorrido que conecta distintos sectores de los condados de Los Ángeles y Ventura.
Cómo fue la donación de Arnold Schwarzenegger
Schwarzenegger era propietario de unas 16,2 hectáreas ubicadas en Zuma Canyon, una zona caracterizada por sus arroyos permanentes y una amplia diversidad de flora y fauna. Junto con Betty Weider, empresaria vinculada al mundo del fitness, decidió donar el terreno para contribuir al proyecto.
Según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la propiedad tenía un valor superior a los 500 mil dólares y se convirtió en la mayor donación privada individual de tierras realizada para completar el sendero.
El terreno cedido forma parte de un entorno natural donde pueden encontrarse ciervos, conejos, coyotes y numerosas especies de aves, además de distintas variedades de vegetación características de la región.
Un proyecto que llevó más de 40 años
El Backbone Trail comenzó a tomar forma durante la década de 1970 y necesitó más de cuatro décadas de trabajo para convertirse en un recorrido continuo. Finalmente, en 2016, quedó completado con una extensión de 108 kilómetros a través de las montañas de Santa Mónica.
Para concretar el proyecto, organismos públicos y organizaciones dedicadas a la conservación adquirieron más de 180 parcelas, cuyo valor conjunto superó los 100 millones de dólares. Actualmente, más del 60% de esas tierras se encuentran bajo administración de los Parques Estatales de California.
El sendero fue concebido además como la columna vertebral de una red mucho más amplia de aproximadamente 500 millas, equivalentes a más de 800 kilómetros de caminos naturales. A lo largo de su recorrido atraviesa zonas de chaparral, bosques de robles, praderas, arroyos y otros ecosistemas.
Gracias a la finalización del proyecto, los 108 kilómetros del Backbone Trail pueden recorrerse a pie, mientras que otros 69 kilómetros se encuentran habilitados para bicicletas de montaña.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario