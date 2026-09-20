El terreno cedido forma parte de un entorno natural donde pueden encontrarse ciervos, conejos, coyotes y numerosas especies de aves, además de distintas variedades de vegetación características de la región.

Arnold Schwarzenegger donó una millonaria propiedad para completar un sendero natural en California

Un proyecto que llevó más de 40 años

El Backbone Trail comenzó a tomar forma durante la década de 1970 y necesitó más de cuatro décadas de trabajo para convertirse en un recorrido continuo. Finalmente, en 2016, quedó completado con una extensión de 108 kilómetros a través de las montañas de Santa Mónica.

Para concretar el proyecto, organismos públicos y organizaciones dedicadas a la conservación adquirieron más de 180 parcelas, cuyo valor conjunto superó los 100 millones de dólares. Actualmente, más del 60% de esas tierras se encuentran bajo administración de los Parques Estatales de California.

El sendero fue concebido además como la columna vertebral de una red mucho más amplia de aproximadamente 500 millas, equivalentes a más de 800 kilómetros de caminos naturales. A lo largo de su recorrido atraviesa zonas de chaparral, bosques de robles, praderas, arroyos y otros ecosistemas.

Gracias a la finalización del proyecto, los 108 kilómetros del Backbone Trail pueden recorrerse a pie, mientras que otros 69 kilómetros se encuentran habilitados para bicicletas de montaña.