Donald Trump amenazó a Canadá con aranceles del 100% si avanza en un acuerdo con China

A través de sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una advertencia acompañada por una amenaza a al mandatario canadiense, Mark Carney. Trump afirma que si China y Canadá consolidan un acuerdo comercial, aplicará de forma inmediata un arancel del 100% a todos los productos canadienses que ingresen al mercado interno estadounidense.
"China se comerá a Canadá", denunció el republicano, quien advirtió que esto destruirá "sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".
En ese sentido, el mandatario estadounidense sentenció: "Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EEUU. ¡Gracias por su atención!".
Carney respondió defendiendo la soberanía económica de su país y cruzó al mandatario republicano: “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”.
Cuáles son los objetivos y funciones del Consejo de la Paz creado por Donald Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves la firma de la creación del Consejo de la Paz, un organismo impulsado por Washington para fortalecer el unilateralismo y socavar el poder del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Javier Milei sumó a la Argentina al reducido grupo de países que adhirieron a la polémica iniciativa del magnate republicano.
Aunque en el acto de firma de la carta fundadora del nuevo cuerpo en el marco del Foro de Davos Trump aseguró que trabajará en coordinación con la ONU, lo cierto es que su carta constitutiva reserva a los Estados Unidos un rol protagónico frente al secundario que ocuparán el resto de los países firmantes, consolidando así el unilateralismo que caracteriza a la gestión de Trump.
Trump se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz y reservó para los Estados Unidos el poder de veto sobre las resoluciones clave, consolidando así un liderazgo centralizado, unilateral que consolida el carácter decorativo del resto de los miembros firmantes, entre ellos la Argentina.
El mandatario estadounidense aseguró que el Consejo de la Paz tiene como propósito principal crear un espacio de negociación permanente que permita alcanzar un alto el fuego sostenible y una solución política al conflicto en Medio Oriente, con atención inmediata en Gaza y la frontera norte de Israel. Según Trump, la iniciativa busca “romper años de parálisis diplomática” y conformar una mesa reducida de líderes capaces de ejercer presión real sobre las partes involucradas.
