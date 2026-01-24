Donald Trump amenazó a Canadá con aranceles del 100% si avanza en un acuerdo con China

Aunque en el acto de firma de la carta fundadora del nuevo cuerpo en el marco del Foro de Davos Trump aseguró que trabajará en coordinación con la ONU, lo cierto es que su carta constitutiva reserva a los Estados Unidos un rol protagónico frente al secundario que ocuparán el resto de los países firmantes, consolidando así el unilateralismo que caracteriza a la gestión de Trump.

Trump se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz y reservó para los Estados Unidos el poder de veto sobre las resoluciones clave, consolidando así un liderazgo centralizado, unilateral que consolida el carácter decorativo del resto de los miembros firmantes, entre ellos la Argentina.

El mandatario estadounidense aseguró que el Consejo de la Paz tiene como propósito principal crear un espacio de negociación permanente que permita alcanzar un alto el fuego sostenible y una solución política al conflicto en Medio Oriente, con atención inmediata en Gaza y la frontera norte de Israel. Según Trump, la iniciativa busca “romper años de parálisis diplomática” y conformar una mesa reducida de líderes capaces de ejercer presión real sobre las partes involucradas.