España: nuevos requisitos de ingreso para adolescentes extranjeros no vacunados

España decidió flexibilizar los requisitos sanitarios de ingreso para adolescentes extranjeros no vacunados. A partir del próximo 14 de febrero regirá una nueva medida para los viajeros entre 12 y 17 años procedentes de terceros países que no integran la Unión Europea o asociados al espacio Schengen y que no tengan el certificado de vacunación de Covid-19.