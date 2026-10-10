Estados Unidos: Christa Pike recibió el alta médica tras su fallida ejecución con inyección letal
La mujer de 50 volvió a prisión y recibe atención médica desde allí; fue condenada a muerte en 1996 por asesinar a su compañera Colleen Slemmer.
Christa Pike, la estadounidense condenada a muerte en 1996 por asesinar a sus 18 años a una compañera, salió del hospital y recibe atención médica en prisión tras sobrevivir a dos inyecciones letales el 30 de septiembre.
La mujer de 50 años volvió al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la cárcel donde estuvo recluida durante 30 años, se indica en el comunicado. “Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”, aseguraron.
Sus abogados informaron el 8 de octubre que ella había logrado caminar, a pesar de haber pasado días inconsciente e intubada en el hospital tras el intento fallido de ejecución, publicó el medio The Tennessean.
En paralelo, dijeron seguir preocupados por el daño psicológico y las secuelas duraderas en su funcionamiento cognitivo. Expresaron que pudieron visitarla por primera vez desde que recuperó el conocimiento el 6 de octubre. Los médicos habían dicho el día anterior que existía la posibilidad de una muerte cerebral.
¿Qué sucedió con la ejecución fallida de Christa Pike?
La ejecución fallida del 30 de septiembre ha reavivado el escrutinio sobre cómo los estados aplican la pena de muerte. Pike es la única persona que ha sobrevivido después de recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución, según el Death Penalty Information Center. Muchos detalles del proceso de ejecución siguen siendo confidenciales, y las autoridades de Tennessee afirman que están investigando qué salió mal.
La mujer fue condenada por la muerte a golpes y puñaladas en 1995 de su compañera de clase Colleen Slemmer.
“Aunque su recuperación física ha sido notable, persisten importantes preguntas sobre los efectos a largo plazo de lo que vivió”, dijeron sus abogados en el comunicado del jueves. “Christa está afrontando el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, incluido el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir”.
Sigue sin estar claro qué falló en la ejecución
Desde entonces, Lee ha pospuesto la única otra ejecución programada en el estado este año y ha ordenado una revisión para determinar por qué falló la ejecución. El jefe del sistema penitenciario del estado renunció tras el intento de ejecución.
Especialistas médicos y expertos en inyección letal se han centrado en si un problema con la vía intravenosa hizo que el fármaco se acumulara en el tejido en lugar de entrar en el torrente sanguíneo.
Los abogados de Pike escribieron en un escrito judicial que “aparentemente en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente ”.
Cuando el proceso se puso en marcha, se le preguntó a Pike si tenía una declaración final y habló de estar en paz. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. Más tarde, pareció perder el conocimiento, pero se la podía oír respirar con dificultad hasta que los testigos de los medios fueron escoltados fuera de la sala de observación casi 90 minutos después de iniciada la ejecución. Una ambulancia la trasladó a un hospital.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario