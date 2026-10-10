Estados Unidos: Christa Pike recibió el alta médica tras su fallida ejecución con inyección letal

La mujer fue condenada por la muerte a golpes y puñaladas en 1995 de su compañera de clase Colleen Slemmer.

“Aunque su recuperación física ha sido notable, persisten importantes preguntas sobre los efectos a largo plazo de lo que vivió”, dijeron sus abogados en el comunicado del jueves. “Christa está afrontando el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, incluido el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir”.

La defensa sostuvo que fallas en las vías intravenosas provocaron que el fármaco ingresara en los tejidos.

Sigue sin estar claro qué falló en la ejecución

Desde entonces, Lee ha pospuesto la única otra ejecución programada en el estado este año y ha ordenado una revisión para determinar por qué falló la ejecución. El jefe del sistema penitenciario del estado renunció tras el intento de ejecución.

Especialistas médicos y expertos en inyección letal se han centrado en si un problema con la vía intravenosa hizo que el fármaco se acumulara en el tejido en lugar de entrar en el torrente sanguíneo.

Los abogados de Pike escribieron en un escrito judicial que “aparentemente en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente ”.

Cuando el proceso se puso en marcha, se le preguntó a Pike si tenía una declaración final y habló de estar en paz. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. Más tarde, pareció perder el conocimiento, pero se la podía oír respirar con dificultad hasta que los testigos de los medios fueron escoltados fuera de la sala de observación casi 90 minutos después de iniciada la ejecución. Una ambulancia la trasladó a un hospital.