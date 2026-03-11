Estados Unidos confirmó un ataque que hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

"Fuego y Furia": la advertencia de Donald Trump

El presidente Donald Trump ha sido tajante respecto a las consecuencias de un posible cierre del estrecho. Tras amenazar con una respuesta de "muerte, fuego y furia", el mandatario estadounidense advirtió que cualquier intento de detener el flujo de petróleo resultará en un golpe "veinte veces más fuerte" contra Irán.

Para Washington, la remoción inmediata de los explosivos es el único "paso gigante en la dirección correcta" para evitar una guerra total.

Mientras Estados Unidos continúa atacando capacidades navales e infraestructura militar iraní, la comunidad internacional observa con alarma el Estrecho de Ormuz.

La presencia de una misión militar defensiva enviada por Francia subraya la gravedad de la situación. Cualquier interrupción prolongada en este punto de estrangulamiento geográfico podría disparar los precios de la energía a niveles históricos y desestabilizar por completo el suministro global.