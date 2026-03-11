Estados Unidos confirmó un ataque que hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz
La escalada bélica sumó un nuevo episodio este martes tras el anuncio del Comando Central de los Estados Unidos sobre un nuevo ataque.
La escalada bélica en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto crítico este martes 10 de marzo, cuando el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la destrucción de una flota de 16 embarcaciones iraníes dedicadas al minado del Estrecho de Ormuz.
La operación busca neutralizar la amenaza sobre el corredor marítimo más vital para la economía energética global, por donde circula el 20% del petróleo mundial.
La incursión militar estadounidense tuvo como objetivo directo frenar la estrategia de Teherán de sembrar explosivos en las aguas que conectan el Golfo Pérsico con el Océano Índico, de acuerdo con el informe oficial.
Según informes de inteligencia, Irán utilizaba embarcaciones ligeras con capacidad para transportar de dos a tres minas cada una, una táctica diseñada para obstaculizar el tránsito de buques petroleros en medio de la crisis internacional por el precio del crudo.
"Fuego y Furia": la advertencia de Donald Trump
El presidente Donald Trump ha sido tajante respecto a las consecuencias de un posible cierre del estrecho. Tras amenazar con una respuesta de "muerte, fuego y furia", el mandatario estadounidense advirtió que cualquier intento de detener el flujo de petróleo resultará en un golpe "veinte veces más fuerte" contra Irán.
Para Washington, la remoción inmediata de los explosivos es el único "paso gigante en la dirección correcta" para evitar una guerra total.
Mientras Estados Unidos continúa atacando capacidades navales e infraestructura militar iraní, la comunidad internacional observa con alarma el Estrecho de Ormuz.
La presencia de una misión militar defensiva enviada por Francia subraya la gravedad de la situación. Cualquier interrupción prolongada en este punto de estrangulamiento geográfico podría disparar los precios de la energía a niveles históricos y desestabilizar por completo el suministro global.
