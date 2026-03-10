Donald Trump prometió "muerte, fuego y furia" contra Irán si bloquea el estrecho de Ormuz

"Si por alguna razón se hubiesen colocado minas y no son retiradas en adelante, las consecuencias militares para Irán estarán a un nivel nunca antes visto. Si, por el contrario, quitan lo que hayan podido poner, será un gran paso en la dirección correcta", agregó el mandatario.

Ante la eventualidad de que hubiese obstáculos en el paso de agua que divide Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, Donald Trump insistió en que los Estados Unidos está "usando la misma tecnología y capacidad misilística desplegada contra narcotraficantes para eliminar de manera permanente cualquier barco o buque que quiera colocar minas en el estrecho de Ormuz".

"Se lidiará con ellos de manera rápida y violenta", sentenció el mandatario, que minutos más tarde anunció: "Me complace reportar que en las últimas horas hemos atacado, y destruido completamente, 10 barcos o buques minador inactivos, y habrá más".

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, razón por la cual reaccionaron alarmados ante la posibilidad de una interrupción del tránsito tanto Emmanuel Macron, presidente de Francia como Vladímir Putin, primer mandatario de Rusia.

"Si Irán hace cualquier cosa que detenga el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz, entonces será atacado por los Estados Unidos de América (de un modo) 20 veces más fuerte que hasta ahora", sentenció Trump en otro mensaje en Truth Social.

"Además, eliminaremos blancos fácilmente destruibles que se volverán virtualmente imposibles de reconstruir para Irán, como Nación, nunca más. Muerte, Fuego y Furia reinarán sobre ellos. Pero yo espero, y rezo, que esto no pase", expresó Donald Trump.

En una seguidilla de mensajes apocalípticos el mandatario estadounidense afirmó que "este es un regalo de los Estados Unidos de América a China, y a todas esas naciones que usan asiduamente el estrecho de Ormuz".

"Con suerte este será un gesto que será muy apreciado", cerró.