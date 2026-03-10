Asume José Antonio Kast en Chile: qué presidentes estarán en el traspaso de mando

Sin embargo, también habrá algunas ausencias llamativas. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló su viaje a último momento y no estará presente en la ceremonia. Tampoco participará el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La ceremonia de traspaso presidencial se desarrollará en el Congreso chileno, en la ciudad de Valparaíso, donde el presidente electo asumirá oficialmente el mando del país. Allí, José Antonio Kast recibirá la banda presidencial de manos de Gabriel Boric, en un acto institucional que será seguido con atención tanto en Chile como en el resto de América Latina.