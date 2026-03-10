Revelaron de qué operaron a Eva De Dominici y por qué se complicó su salud

"Como tenía compromisos laborales en Los Angeles, tuvo que regresar sin estar del todo recuperada. Por eso se la vio en silla de ruedas en el aeropuerto", agregó.

El problema de la agenda laboral apretada viene a cuento de los pasos que la actriz está dando en Hollywood y en la industria del cine estadounidense.

Eva De Dominici

Por estos días la modelo y actriz, "ya está bien y retornando a su vida cotidiana en su casa de Estados Unidos", señaló Iglesias antes de aclarar que "está presentando una película súper importante, Balls up, donde es la antagonista de Mark Walberg, algo que la tiene feliz".