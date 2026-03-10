Revelaron de qué operaron a Eva De Dominici y por qué se complicó su salud
La actriz ya está bien y pudo viajar de vuelta a Los Ángeles, pero durante su última visita a la Argentina aprovechó para solucionar un tema de salud pendiente.
Eva de Dominici ya se encuentra en vías de recuperación en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos, tras pasar unas semanas en la Argentina que tuvieron momentos difíciles por su salud: la modelo y actriz se sometió a una cirugía programada que tuvo un postoperatorio complicado por una infección.
La explicación la ofreció esta semana la periodista Fernanda Iglesias a través de X, donde contó el motivo por el que hace unos días se la vio a la actriz de 30 años en una silla de ruedas en el aeropuerto de Ezeiza antes de partir a los Estados Unidos.
"Eva de Dominici viajó en febrero a Buenos Aires a filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia. Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastitis durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos", contó Iglesias.
De Dominici tuvo en 2019 a Cairo, su hijo con Eduardo Cruz. La pareja recibió al pequeño en Los Ángeles, donde ella pasa gran parte del año a menos de que se le presenten oportunidades laborales en Argentina u otro país.
"Lamentablemente, se complicó el cuadro porque se contagió de bronquitis y tuvo que ser asistida -más tiempo de lo esperado- por personal sanitario, en el hotel", relató Iglesias.
"Como tenía compromisos laborales en Los Angeles, tuvo que regresar sin estar del todo recuperada. Por eso se la vio en silla de ruedas en el aeropuerto", agregó.
El problema de la agenda laboral apretada viene a cuento de los pasos que la actriz está dando en Hollywood y en la industria del cine estadounidense.
Por estos días la modelo y actriz, "ya está bien y retornando a su vida cotidiana en su casa de Estados Unidos", señaló Iglesias antes de aclarar que "está presentando una película súper importante, Balls up, donde es la antagonista de Mark Walberg, algo que la tiene feliz".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario