Cayó en Palermo un estadounidense buscado por Interpol por una estafa millonaria
Thomas Markwell tenía pedido de captura por estafar a una empresa de cruceros en Estados Unidos. Lo acusan de emitir facturas truchas por más de 2 millones de dólares.
Un estadounidense que tenía pedido de captura de Interpol fue capturado el barrio porteño de Palermo. Se trata de Thomas Markwell, quien era buscado desde octubre por una estafa a la empresa de cruceros en la que trabajaba, emitiendo facturas truchas por más de 2 millones de dólares.
Markwell está acusado de estafar a Norwegian Cruise Line, una reconocida y galardonada empresa de cruceros que cuenta con una flota de 20 barcos contemporáneos y navega a los destinos más deseables del mundo.
El ahora detenido se desempeñaba como director senior de eventos en Norwegian Cruise Line, motivo por el cual “tenía autoridad unilateral para aprobar la incorporación de proveedores externos al sistema de pagos” y de que se paguen “facturas individuales de hasta 150 000 dólares”.
Según la causa, desde junio de 2021 hasta septiembre de 2023, Markwell emitió docenas de facturas fraudulentas y se repartió el dinero con sus cómplices.
Para llevar a cabo el entramado, Markwell sumó como proveedor a The Gifting Company, una firma especializada en la adquisición de regalos para empleados, clientes y socios comerciales, con sede en Misuri.
Según la acusación, gran parte del presunto fraude se gestionó a través de esa empresa de regalos, a la que Markwell le pagaba facturas sabiendo que eran apócrifas.
De allí se desprenden los otros dos acusados y presuntos cómplices: Nathan Boyd, copropietario de la empresa de regalos, y Joanna Dettmann, quien era contratista independiente.
“Los dos cómplices recibían una remuneración basada, en parte, en los beneficios que The Gifting Company obtenía de su relación comercial con Norwegian Cruise Line", reza parte de la acusación. Ambos acusados se declararon inocentes.
De esta forma, la investigación sostiene que los dos cómplices emitían las facturas para que luego Markwell las probara en nombre de Norwegian Cruise Line.
Muchas de las facturas solo tenían "descripciones vagas de los gastos", los cuales incluyeron, entre otras cosas, la compra de una "pulsera del amor" de Cartier de 8.000 dólares para que Markwell la regalara a su pareja, y hasta entradas para la Exposición Louis Vuitton Dream en París. Por ese evento, se cargaron decenas de miles de dólares en compras de diseñadores a la tarjeta corporativa de la empresa que realizaba los regalos y posteriormente se facturaron a la línea de cruceros.
En total, Norwegian Cruise Line pagó más de un millón de dólares a la empresa de regalos, así como importantes sumas a empresas constituidas a nombre de la pareja de Markwell. La compañía de cruceros también pagó más de 100.000 dólares en facturas fraudulentas a GEM Consulting, una empresa fundada por Dettmann.
Sobre Markwell pesan ahora al menos siete cargos de fraude electrónico y el robo de identidad agravado y podría enfrentarse a una pena de al menos 20 años de cárcel. Su abogado en Buenos Aires, Fernando Madeo Facente, pidió la excarcelación.
