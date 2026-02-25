Cayó en Palermo un estadounidense buscado por Interpol por una estafa millonaria

Según la acusación, gran parte del presunto fraude se gestionó a través de esa empresa de regalos, a la que Markwell le pagaba facturas sabiendo que eran apócrifas.

De allí se desprenden los otros dos acusados y presuntos cómplices: Nathan Boyd, copropietario de la empresa de regalos, y Joanna Dettmann, quien era contratista independiente.

“Los dos cómplices recibían una remuneración basada, en parte, en los beneficios que The Gifting Company obtenía de su relación comercial con Norwegian Cruise Line", reza parte de la acusación. Ambos acusados se declararon inocentes.

De esta forma, la investigación sostiene que los dos cómplices emitían las facturas para que luego Markwell las probara en nombre de Norwegian Cruise Line.

Muchas de las facturas solo tenían "descripciones vagas de los gastos", los cuales incluyeron, entre otras cosas, la compra de una "pulsera del amor" de Cartier de 8.000 dólares para que Markwell la regalara a su pareja, y hasta entradas para la Exposición Louis Vuitton Dream en París. Por ese evento, se cargaron decenas de miles de dólares en compras de diseñadores a la tarjeta corporativa de la empresa que realizaba los regalos y posteriormente se facturaron a la línea de cruceros.

En total, Norwegian Cruise Line pagó más de un millón de dólares a la empresa de regalos, así como importantes sumas a empresas constituidas a nombre de la pareja de Markwell. La compañía de cruceros también pagó más de 100.000 dólares en facturas fraudulentas a GEM Consulting, una empresa fundada por Dettmann.

Sobre Markwell pesan ahora al menos siete cargos de fraude electrónico y el robo de identidad agravado y podría enfrentarse a una pena de al menos 20 años de cárcel. Su abogado en Buenos Aires, Fernando Madeo Facente, pidió la excarcelación.