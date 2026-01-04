Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo sobre el Caribe tras el operativo en Venezuela

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, explicó que la misión fue denominada “Operación Resolución Absoluta” y representó “la culminación de meses de planificación y ensayos”. En una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, detalló que participaron más de 150 aeronaves desplegadas en todo el hemisferio occidental.

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo”, afirmó Caine, quien precisó que el operativo incluyó cazas F-35, F-22 y F-18, aviones E-2 y bombarderos B-1. Según el cronograma oficial, la fuerza terrestre llegó al complejo donde se encontraba Maduro a las 02.01 del sábado, hora local venezolana, y concretó la aprehensión tras neutralizar los sistemas de defensa aérea del país.