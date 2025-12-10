Nicolás Maduro pidió a toda Venezuela estar "preparados para romperle los dientes a Estados Unidos"
En un nuevo acto público en Caracas, el presidente venezolano volvió a desafiar a Donald Trump, quien asegura que Maduro tiene sus días "contados".
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a realizar un acto público este miércoles en Caracas, donde pronunció una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Siempre tenemos que estar como guerreros, preparados para romperle los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta".
Como era de esperarse, estas palabras del líder venezolano resonaron como una nueva afrenta a Donald Trump, quien recientemente indicó que él tiene sus días "contados".
El contexto de este discurso fue una marcha oficialista por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Allí, Maduro pidió a los campesinos y pescadores del país, y a sus seguidores en general, estar preparados para el enfrentamiento.
En este sentido, dijo que en estos tiempos hay que estar como "guerreros" y "preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta". Además, subrayó la conexión entre el trabajo productivo y la defensa militar, diciendo que "las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor".
El discurso, que se da en el marco de un momento de alta tensión con Estados Unidos, coincidió con el anuncio del presidente estadounidense sobre la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela.
Nueva amenaza de Donald Trump a Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro “tiene los días contados” como presidente de Venezuela. Las declaraciones se dan en medio de la creciente tensión entre ambos mandatarios y especulaciones sobre una posible incursión militar estadounidense en territorio venezolano.
Durante una entrevista con Politico que se conoció este martes, Trump evitó responder de forma directa a consultas sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres a Venezuela. Se limitó a mencionar que “no puede hablar de eso” debido a que se trata de temas de "estrategia” militar.
Al respecto, Trump indicó que no quería decir hasta dónde llegaría para derrocar a Maduro, expresó que no “descartaría ni confirmaría” una invasión terrestre, pero añadió: “Sus días están contados”, según publicó CNN.
Al ser consultado sobre los objetivos de Estados Unidos en Venezuela, Trump aseguró que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”. También destacó su buen vínculo con las comunidades venezolanas instaladas en Florida.
