Nicolás Maduro pidió a toda Venezuela estar "preparados para romperle los dientes a Estados Unidos"

Nueva amenaza de Donald Trump a Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro “tiene los días contados” como presidente de Venezuela. Las declaraciones se dan en medio de la creciente tensión entre ambos mandatarios y especulaciones sobre una posible incursión militar estadounidense en territorio venezolano.

Durante una entrevista con Politico que se conoció este martes, Trump evitó responder de forma directa a consultas sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres a Venezuela. Se limitó a mencionar que “no puede hablar de eso” debido a que se trata de temas de "estrategia” militar.

Al respecto, Trump indicó que no quería decir hasta dónde llegaría para derrocar a Maduro, expresó que no “descartaría ni confirmaría” una invasión terrestre, pero añadió: “Sus días están contados”, según publicó CNN.

Al ser consultado sobre los objetivos de Estados Unidos en Venezuela, Trump aseguró que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”. También destacó su buen vínculo con las comunidades venezolanas instaladas en Florida.

trump maduro días contados