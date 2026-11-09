Máxima tensión en Washington: un auto chocó contra el perímetro de la Casa Blanca y detuvieron a dos personas
El Servicio Secreto activó los protocolos de emergencia y confinó a la prensa tras un violento impacto en la Plaza Lafayette y el ingreso de un intruso por las vallas.
Una jornada de extrema tensión se vivió este lunes en la capital estadounidense cuando el Servicio Secreto presidencial activó de inmediato los protocolos de seguridad en los alrededores de la Casa Blanca, luego de que un vehículo particular embistiera una estructura en el perímetro exterior del complejo y, en simultáneo, un segundo individuo lograra sortear las vallas de contención.
El episodio inicial se registró en horas de la mañana cuando un automóvil colisionó violentamente contra un panel de información ubicado en la Plaza Lafayette, a escasos metros de la residencia presidencial. De acuerdo con los reportes oficiales de las fuerzas de seguridad, el conductor mantuvo una actitud sumamente agresiva frente a los agentes apostados en el lugar, lo que motivó su inmediata reducción y arresto tras un forcejeo captado por testigos y replicado en las redes sociales.
Detención en simultáneo y despliegue militar
En forma paralela al impacto del vehículo, la tensión escaló cuando una segunda persona protagonizó otro incidente de seguridad al saltar una de las barricadas instaladas en la esquina noroeste del mismo parque. El sospechoso fue interceptado y puesto bajo custodia a los pocos segundos por personal de la Policía Metropolitana y efectivos de la Guardia Nacional, quienes mantienen un refuerzo permanente en la zona bajo las directrices del Ejecutivo estadounidense.
Como consecuencia directa de los incidentes, los equipos de seguridad ordenaron el confinamiento temporal de los periodistas y trabajadores acreditados dentro de la sala de prensa de la Casa Blanca, mientras se realizaban las pericias correspondientes para descartar la presencia de artefactos explosivos en el automóvil involucrado.
Antecedentes de máxima alerta en el complejo
El doble incidente reaviva la preocupación en torno a los recurrentes episodios de vulneración perimetral registrados en las inmediaciones del complejo presidencial en los últimos meses, en un contexto de fuerte blindaje institucional. Las autoridades federales confirmaron que ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia local y federal para determinar sus motivaciones y constatar si actuaron de manera coordinada o respondieron a incidentes aislados.
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