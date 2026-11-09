Máxima tensión en Washington: un auto chocó contra el perímetro de la Casa Blanca y detuvieron a dos personas

El episodio inicial se registró en horas de la mañana cuando un automóvil colisionó violentamente contra un panel de información ubicado en la Plaza Lafayette, a escasos metros de la residencia presidencial. De acuerdo con los reportes oficiales de las fuerzas de seguridad, el conductor mantuvo una actitud sumamente agresiva frente a los agentes apostados en el lugar, lo que motivó su inmediata reducción y arresto tras un forcejeo captado por testigos y replicado en las redes sociales.